Прямой эфир: Западные эксперты считают "спецоперацию" Путина в Украине провалом. DW Новости (07.03.2022)

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12-й день мы выходим в эфир с выпусками – со дня вторжения РФ на украинскую территорию. В течение часа, с 19.00 мск, мы рассказываем о том, что происходит в Украине, в РФ, о реакции Запада на действия Кремля.
1. Репортаж о ситуации в Украине
2. Прямое включение корреспондента DW Анной Филь из Львова
3. Репортаж про беженцев во Львове
4. Прямое включение корреспондента DW из Киева
5. Интервью с телеведущей Татьяной Лазаревой о ее жизни под бомбёжками в Киеве
6. Беседа с обозревателем DW Романом Гончаренко об увиденном на украинской границе
7. Материал про антивоенное заявление группы членов Совета РФ по правам человека
8. Прямое включение корреспондента DW из Брюсселя Юрия Шейко о реакции Запада
9. Материал о ситуации с ценами на энергоносители и с российским рынком
10. Материал с оценками военной стратегии Путина в Украине
11. Материал об отношениях российских олигархов и Путина из-за "спецоперации"
12. Репортаж с благотворительного концерта в Берлине в поддержку Украины