Украина

Прямой эфир: Западные эксперты считают "спецоперацию" Путина в Украине провалом. DW Новости (07.03.2022)

12-й день мы выходим в эфир с выпусками – со дня вторжения РФ на украинскую территорию. В течение часа, с 19.00 мск, мы рассказываем о том, что происходит в Украине, в РФ, о реакции Запада на действия Кремля.

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