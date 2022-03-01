 Прямой эфир: Западные эксперты считают ″спецоперацию″ Путина в Украине провалом. DW Новости (07.03.2022) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 07.03.2022

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Украина

Прямой эфир: Западные эксперты считают "спецоперацию" Путина в Украине провалом. DW Новости (07.03.2022)

12-й день мы выходим в эфир с выпусками – со дня вторжения РФ на украинскую территорию. В течение часа, с 19.00 мск, мы рассказываем о том, что происходит в Украине, в РФ, о реакции Запада на действия Кремля.

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Темы выпуска:

1.            Репортаж о ситуации в Украине

2.            Прямое включение корреспондента DW Анной Филь из Львова

3.            Репортаж про беженцев во Львове 

4.            Прямое включение корреспондента DW из Киева

5.            Интервью с телеведущей Татьяной Лазаревой о ее жизни под бомбёжками в Киеве

6.            Беседа с обозревателем DW Романом Гончаренко об увиденном на украинской границе

7.            Материал про антивоенное заявление группы членов Совета РФ по правам человека

8.            Прямое включение корреспондента DW из Брюсселя Юрия Шейко о реакции Запада

9.            Материал о ситуации с ценами на энергоносители и с российским рынком

10.          Материал с оценками военной стратегии Путина в Украине

11.          Материал об отношениях российских олигархов и Путина из-за "спецоперации"

12.          Репортаж с благотворительного концерта в Берлине в поддержку Украины

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