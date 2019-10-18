 Литва закупит у США боевые вертолеты Black Hawk | Новости из Германии о Европе | DW | 10.11.2020

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Европа

Литва закупит у США боевые вертолеты Black Hawk

Литва на фоне продолжающегося конфликта вокруг Украины обеспокоена за свою безопасность и наращивает военные силы. Первые поставки американских вертолетов запланированы на конец 2024 года.

Вертолет Black Hawk UH-60M

Литва закупит у США четыре боевых вертолета UH-60M Black Hawk. Соответствующий контракт должен быть подписан уже на текущей неделе, сообщило министерство обороны в Вильнюсе во вторник, 10 октября. Литва заплатит за вертолеты в общей сложности 181 млн евро. США выделили на поддержку проекта 25 млн евро.

Первые поставки запланированы на конец 2024 года. Помимо самих вертолетов, Литва получит также оборудование, запчасти и инструктаж. Контракт предусматривает возможность закупки Вильнюсом у США еще двух машин Black Hawk.

Литва, граничащая с Калининградской областью России, обеспокоена за свою безопасность на фоне непрекращающегося конфликта на востоке Украины. Правительство в Вильнюсе наращивает боевую мощь. В числе прочего, запланирована модернизация вертолетного парка Литвы.

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    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


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