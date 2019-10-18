Литва закупит у США боевые вертолеты Black Hawk

Литва закупит у США четыре боевых вертолета UH-60M Black Hawk. Соответствующий контракт должен быть подписан уже на текущей неделе, сообщило министерство обороны в Вильнюсе во вторник, 10 октября. Литва заплатит за вертолеты в общей сложности 181 млн евро. США выделили на поддержку проекта 25 млн евро.

Первые поставки запланированы на конец 2024 года. Помимо самих вертолетов, Литва получит также оборудование, запчасти и инструктаж. Контракт предусматривает возможность закупки Вильнюсом у США еще двух машин Black Hawk.

Литва, граничащая с Калининградской областью России, обеспокоена за свою безопасность на фоне непрекращающегося конфликта на востоке Украины. Правительство в Вильнюсе наращивает боевую мощь. В числе прочего, запланирована модернизация вертолетного парка Литвы.

Смотрите также:

30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость Акция за независимость стран Балтии Акция за независимость - "Балтийский путь" была приурочена к 50-летию подписания договора о ненападении между СССР и нацистской Германией, известного как пакт Молотова - Риббентропа. К нему прилагался секретный протокол, распределявший зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе: к СССР отходили часть Польши, балтийские страны и Бессарабия. На фото: живая цепь в Таллине 23 августа 1989 года.

30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость Живая цепь длиной в 600 км На фото: отрезок "Балтийского пути" в Вильнюсе, столице бывшей Литовской ССР. В общей сложности длина живой цепи составила более 600 км: в акции приняли участие около 2 млн человек - то есть, примерно четверть населения трех балтийских республик в 1989 году, вместе взятых. В то время в странах Балтии еще не знали, как на демонстрацию отреагируют в Кремле.

30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость Взявшись за руки: от Таллина до Вильнюса Акция получила широкий резонанс: на улицу вышли мужчины, женщины, дети, старики и молодежь. Соседи приносили им еду, милиция останавливала движение. Ровно в 19 часов вечера два миллиона человек взялись за руки и не разнимали их на протяжении 15 минут, образовав самую длинную человеческую цепь в мире и соединив три столицы - Таллин, Ригу и Вильнюс.

30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость На пороге новой эры Люди приходили на акцию с еще недавно запрещенными национальными флагами трех балтийских республик до их включения в состав СССР в 1940 году, а после завершения мероприятия до поздней ночи распевали народные песни. Им казалось, что независимость близка как никогда. Так оно и было.

30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость Осторожная реакция Москвы Тот факт, что в акции приняла участие четверть населения стран Балтии, говорит об ее исключительной важности. В Кремле воздержались от насильственных действий, однако пытались всячески приуменьшить роль "Балтийского пути". Несмотря на это, процесс распада СССР был уже запущен: в 1991 году Латвия, Эстония и Литва вновь обрели независимость.

30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость Место, где сбываются желания Живая цепь заканчивалась на площади перед Кафедральным собором Вильнюса. Впоследствии на этом месте была установлена плитка с надписью "stebuklas", что в переводе с литовского означает "чудо". Считается, что если встать на плиту и, загадав желание, повернуться на 360 градусов, то оно непременно исполнится. Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина

