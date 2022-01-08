 Литва выплатила 100 тысяч евро подозреваемому в терроризме за содержание в тюрьме ЦРУ | Новости из Германии о Европе | DW | 08.01.2022

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Европа

Литва выплатила 100 тысяч евро подозреваемому в терроризме за содержание в тюрьме ЦРУ

Литва выполнила вердикт ЕСПЧ и перевела 100 тысяч евро на счет, указанный защитниками предполагаемого террориста.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

Литва в соответствии с вердиктом Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) выплатила компенсацию одному из возможных организаторов терактов 11 сентября 2001 года, выходцу из Палестинской национальной автономии (ПНА) Абу Зубайде, за незаконное содержание в секретной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США под Вильнюсом. Об этом в пятницу, 7 января, сообщила информационная служба Литовского национального радио и телевидения (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, LRT). Она ссылается на данные министерства юстиции Литвы.

Выплачены 130 тысяч евро

По его сведениям, 21 декабря 2021 года на указанный в ходатайстве счет были переведены 100 тысяч евро, еще 30 тысяч евро перечислены адвокату выходца из ПНА.

"Мы получили 4 января подтверждение, что деньги получены, и в тот же день проинформировали комитет (министров Совета Европы - Ред.), который осуществляет надзор за выполнением судебных решений, о выплате компенсации", - сообщили в юридическом ведомстве.

Зубайда подозревается в причастности к терактам 11 сентября

Абу Зубайда подозревается в причастности к терактам 11 сентября 2001 года и в настоящее время содержится на базе Гуантанамо на Кубе. Родившийся в Саудовской Аравии Зубайда некоторое время провел в Палестинской национальной автономии (ПНА). Более трех лет назад он выиграл дело в ЕСПЧ.

Литва официально отрицает, что в стране с февраля 2005 по март 2006 года действовала тюрьма ЦРУ.

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