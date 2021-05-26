Литва сообщила о продлении расследования ICAO по факту захвата лайнера Ryanair

Министерство коммуникаций и транспорта Литвы сообщило о решении Международной организации гражданской авиации (ICAO) продлить расследование обстоятельств захвата самолета Ryanair, следовавшего в Вильнюс и принужденного белорусскими властями совершить посадку в аэропорту Минска. До сентября предполагается получить необходимую информацию, связанную с инцидентом, заявил во вторник, 29 июня, глава литовского ведомства Марюс Скуодис.

По этим данным, накануне Совет ICAO заслушал предварительный отчет о захвате пассажирского самолета над территорией Беларуси. После этого его члены решили, что для завершения расследования необходимо собрать дополнительную информацию от государств и организаций, причастных к инциденту. Кроме того, Минск предоставил много документов на русском языке, их необходимо перевести, указало далее литовское министерство.

Доклад будет представлен в сентябре

На заседании Совета ICAO в сентябре будут представлены дальнейшие результаты расследования. Будет ли опубликован предварительный доклад, пока неизвестно.

Международная организация гражданской авиации 27 мая заявила о проведении расследования обстоятельств, которые привели к перехвату рейса Ryanair и задержанию белорусского журналиста Романа Протасевича. Расследовать инцидент в Минске ICAO призвали днем ранее в совместном заявлении западные страны, входящие в состав Совета Безопасности ООН - Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США. К заявлению присоединились также Германия и Бельгия, не входящие сейчас в число членов Совбеза. По данным Reuters, Россия и Китай отказались присоединиться к расследованию.

Захват самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Впоследствии швейцарская компания Proton Technologies AG, владеющая сервисом электронной почты Protonmail, с которого было отправлено сообщение о минировании заявила, что сообщение о бомбе было отправлено уже после того, как диспетчеры минского аэропорта потребовали от пилотов приземлиться в Минске.

Инцидент с лайнером стал одной из главных тем саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая. 5 июня ЕС ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли и другие страны, в частности, Украина и Япония. 25 июня стало известно, что Роман Протасевич и Софья Сапега переведены под домашний арест.

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