Мятеж Пригожина: Литва призвала усилить восточный фланг НАТО

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 июня.

На 488-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий понедельника, 26 июня (время московское).

++00.05++

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить восточный фланг НАТО на фоне мятежа основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в России. Глава литовского государства особо выделил необходимость укрепить безопасность восточных границ в случае прибытия создателя ЧВК в граничащую с Литвой Беларусь. Вильнюс намерен использовать больше возможностей спецслужб, чтобы иметь возможность оценивать "аспекты политики безопасности" ситуации в Беларуси, подчеркнул Науседа. В то же время президент Литвы отметил, что пока не обладает сведениями о появлении Пригожина на белорусской территории.

Хроника событий 25 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 июня 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: