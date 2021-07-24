Литва приостановила возведение забора на границе с Беларусью из-за нехватки колючей проволоки

Литвы приостановила возведение забора на границе с Беларусью, сооружаемого из-занаплыва нелегальных мигрантов. Решение связано с нехваткой колючей проволоки, сообщает в субботу, 24 июля "Медуза" со ссылкой на балтийское агентство BNS.

Проволоку необходимого диаметра в Литве не выпускают, поэтому власти ведут переговоры с другими странами, в том числе, с Данией и Словенией, по вопросу ее закупки, указал замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс. По его словам, речь идет о "товаре специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя". При этом Эстония уже пообещала направить в Литву 100 км нужной проволоки.

Между тем Чехия направит в Литву конвой с помощью для преодоления возникшего кризиса. До вечера 24 июля в страну прибудет груз, включающий 20 палаток, 100 раскладных кроватей, 500 одеял и 500 спальных мешков на сумму 3,2 миллиона чешских крон (в пересчете около 125 тысяч евро), сообщило чешское МВД.

Миграционный кризис в Литве

В начале июля Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за резкого наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью и объявила о строительстве новой стены на границе протяженностью около 680 км. Кроме того, Вильнюс ужесточил миграционное законодательство. В частности, решено ускорить рассмотрение ходатайств об убежище и ограничить возможности передвижения нелегалов по территории Литвы и некоторые другие их права. Парламент Литвы признал действия белорусских властей "гибридной агрессией" и обвинил Минск в намерении обострить ситуацию с помощью организованных потоков мигрантов.

Непризнанный белорусский правитель Александр Лукашенко уже неоднократно угрожал открыть пункты пропуска на границе для беженцев из зон боевых действий в качестве ответной меры на санкции, введенные Брюсселем против Минска. Особая нагрузка в этом случае падает на Литву, у которой почти 680 км общей границы с Беларусью. По данным Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), с начала нынешнего года на участке литовско-белорусской границы задержаны в общей сложности более двух тысяч нелегальных мигрантов - более чем в 20 раз больше, чем в 2020-м году. Большей частью речь идет о выходцах с Ближнего Востока и из Африки.

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