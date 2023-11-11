Литва предоставила Киеву очередную партию военной помощи

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас посетил Киев и сообщил о передаче Украине систем ПВО NASAMS и другой техники.

Литва передала Украине очередную партию военной помощи для защиты от российской агрессии, сообщило министерство обороны балтийского государства в пятницу, 10 ноября.

Конкретно Украине были переданы пусковые установки для системы ПВО NASAMS, а также современные транспортные средства, необходимые для работы с ними, говорится в пресс-релизе на сайте литовского оборонного ведомства.

Военная поддержка Украины Литвой

Как отметил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, приобретенные Вильнюсом системы ПВО NASAMS "дополнят и расширят" возможности применения аналогичных систем, предоставленных Норвегией и США. "Наша поддержка остается важным фактором в обороне Украины. Мы слышим потребности Украины и призываем наших союзников также услышать их", - подчеркнул литовский министр.

Указывается, что находящееся в ведении Минобороны Литвы Агентство оборонных ресурсов в июне заключило договор о приобретении систем NASAMS для Украины с норвежским предприятием Kongsberg. Еще до передачи их ВСУ украинские военные имели возможность пройти в Норвегии курс обучения работе с этими системами ПВО, а также курсы для водителей и механиков.

Общий объем литовской военной помощи Украине составляет полмиллиарда евро, говорится на сайте Минобороны Литвы. В ближайшем будущем планируется поставить Киеву боеприпасы для гранатометов, транспортные средства для логистики, а также "различные оборонные вещи", необходимые в зимнюю пору.

Визит министра обороны Литвы в Киев

10 ноября Анушаускас нанес визит в Киев, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. При этом обсуждалась "играющая решающую роль поддержка Украины", рассказал литовский министр в соцсети X.

В свою очередь Зеленский написал, что ценит "военную, политическую и абсолютно неподдельную поддержку народом Литвы Украины и украинцев".

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