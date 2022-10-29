Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц PzH 2000

На 248-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 29 октября (время московское).

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Дидье Рейндерс (фото из архива) Фото: Getty Images/AFP/J. Thys

Подача в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге иска против президента России Владимира Путина в связи с военными преступлениями в Украине возможна. Такое мнение высказал в опубликованных в интервью газете Berliner Morgenpost и другим изданиям медиагруппы Funke еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Отвечая на вопрос, должен ли, по его мнению, Путин предстать перед судом в связи с войной в Украине, Рейндерс заявил: "В мои задачи не входит рекомендация уголовного преследования отдельных лиц. ЕС предоставляет инструменты, чтобы правосудие могло выполнять свои задачи. Если органы, занимающиеся уголовным преследованиями, захотят заняться самыми высокопоставленными лицами, им следует это сделать".

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Российские войска снова ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Старух, добавив, что последствия обстрела уточняются. Старух не исключил повторных атак и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

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Литва продолжит ремонт немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000, поврежденных в ходе боев в Украине, сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, две гаубицы уже возвращаются в Украину после ремонта, еще две везут в Литву. Всего Литва планирует отремонтировать для Украины не менее 12 гаубиц.

Хроника событий 29 октября 00.00 - 13.59 >>>

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