 lit.Cologne: Украину нельзя защитить одним лишь словом | Германия | DW | 16.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

lit.Cologne: Украину нельзя защитить одним лишь словом

Участники акции солидарности на lit.Cologne выступили против войны в Украине и против бойкота российской культуры. Фестиваль проходит до 26 марта.

Навид Кермани, Саша Марианна Зальцман, Дениз Юджел и Саша Филипенко на литературном фестивале lit.Cologne

Навид Кермани, Саша Марианна Зальцман, Дениз Юджел и Саша Филипенко

Литературный фестиваль lit.Cologne открылся в очном формате - впервые с 2019 года (начала пандемии) - в Кельне вечером вторника, 15 марта. Культурное мероприятие началось с акции солидарности с Украиной.

Высокого уважения заслуживают украинцы, устраивающие демонстрации протеста в городах, занятых российскими войсками, а также все сражающиеся жители Украины, считает корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel) и президент немецкого ПЕН-центра. "Украину нельзя защитить одним лишь орудием слова", - указал он на открытии литературного фестиваля.

Обер-бургомистр Кельна Хенриетте Рекер (Henriette Reker) в своей речи не обошла стороной резонансную антивоенную акцию редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая вечером 14 марта внезапно появилась в прямом эфире программы "Время" с плакатом, призывающим остановить войну в Украине. "Я глубоко преклоняюсь перед таким мужеством и безгранично уважаю его", - отметила Рекер.

Писатель Кермани - против бойкота российской культуры

Между тем немецкий писатель иранского происхождения Навид Кермани (Navid Kermani) выступил против бойкота российской культуры. "Нам по-прежнему необходим обмен с российским гражданским обществом. Бойкотировать российскую культуру и не ставить Чайковского - самое идиотское, что можно сделать", - подчеркнул он.

Кермани, описавший в своих произведениях многие украинские города, ныне попадающие под обстрелы, назвал "катастрофой" нынешнюю ситуацию. Он особо выделил широкую солидарность в среде интеллектуалов и писателей, однако с горечью отметил, что подобной солидарности не существовало во время масштабных разрушений Грозного в конце 1990-х (в ходе первой и второй чеченских войн.- Ред.), а также Алеппо (в ходе войны в Сирии. - Ред.). А в год российской аннексии Крыма и образования самопровозглашенных "республик" в Донбассе Германия, по словам, писателя, "расширяла бизнес" с Россией.

Кроме того, Кермани высказался против создания бесполетной зоны над территорией Украины. Он выступил за полный бойкот российского газа и нефти. "Более эффективное средство (противодействия агрессии. - Ред.) - не присоединяться к спирали эскалации, а начать с источника, из которого финансируется эта война", - заявил писатель.

В акции солидарности в рамках фестиваля приняли участие немецкая эссеистка и драматург Саша Марианна Зальцман, немецкий актер Ульрих Нётен (Ulrich Noethen), белорусский писатель Саша Филипенко, эмигрировавшая из России в ФРГ пианистка Ольга Шепс и украинская певица Марьяна Садовская. Весь доход от продажи билетов был направлен на благотворительность.

Лауреаты премии Deutsche Hörbuchpreis

В день открытия фестиваля состоялась церемония награждения лауреатов премии за лучшие аудиокниги - Deutsche Hörbuchpreis. Лучшей исполнительницей художественного произведения признана немецкая писательница и переводчица украинского происхождения Наташа Водин (Natascha Wodin). Лучшим исполнителем стал актер и писатель Эдгар Зельге (Edgar Selge).

Приз за лучший аудиоспектакль разделили немецкая режиссер аудиопостановок Кристиане Охауз (Christiane Ohaus) и американская пианистка Стефани Ниллес. В категории "Лучшая детская аудиокнига" награда в третий раз за историю премии досталась Штефану Камински (Stefan Kaminski). Лауреатами в категории "Лучший подкаст" стали Баран Датли и Антон Станиславский. А приз в категории "Лучшая развлекательная аудиокнига" достался немецкому актеру и режиссеру Чарли Хюбнеру (Charly Hübner).

Фестиваль продлится до 26 марта и охватит около 180 мероприятий с участием представителей сфер искусства со всего мира. В фокусе программы lit.Cologne - темы разнообразия, образования и свободы творчества.

Смотрите также:

  • Лондон, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Желтый и голубой - цвета солидарности на демонстрациях, граффити и плакатах; портреты Владимира Путина с призывами привлечь к ответственности и требованиями немедленно прекратить войну - здесь собраны такие фотографии последних недель. Начнем с благотворительного концерта в Лондоне, 10 марта.

  • Лондон, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

  • Москва, 6 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    В российских городах также проходят акции протеста против военных действий в Украине. Выступления жестоко подавляются и разгоняются. За первые две недели по всей стране было задержано более 13 тысяч демонстрантов. Москва, 6 марта.

  • Гданьск, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Нет больше времени" - граффити в польском Гданьске. С обстрела полуострова Вестерплатте неподалеку от этого города 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

  • Гаага, 26 февраля

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Демонстрация в Гааге - городе в Нидерландах, где расположен Международный уголовный суд. В компетенцию этого суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

  • Идлиб, 24

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Граффити в сирийском городе Идлиб - созданы двумя местными художниками в первый день войны в Украине.

  • Фрайбург, 3 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Blutin go home!" - плакат на демонстрации в немецком Фрайбурге, от немецкого слова "Blut" (кровь) и фамилии президента России в латинской транскрипции "Putin" (Путин).

  • Перджине-Вальсугана, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Детские рисунки в итальянской коммуне Перджине-Вальсугана.

  • Краков, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Stop Putin Now" - призыв остановить Владимира Путина на электронном табло Театра Багателя в Кракове, Польша.

  • Эдинбург, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Mad man Putin" - "Безумец Путин". Плакат на акции в шотландском Эдинбурге.

  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Бохум

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

  • Кельн, 28 февраля

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

  • Франкфурт-на-Майне, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Go to hell Putin" - плакат на акции школьников во Франкфурте-на-Майне.

  • Бейрут

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Плакаты на антивоенной акции в столице Ливана городе Бейрут, 9 марта.

  • Скопье, 6 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Демонстрация в городе Скопье - столице Северной Македонии.

  • Копенгаген

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

  • Франкфурте-на-Майне, 3 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

  • Сувон

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди.

    Автор: Николай Пермяков


Контекст

Берлинская неделя моды: минута молчания и солидарность с Украиной

В Берлине проходит неделя моды - Mercedes-Benz Fashion Week. В ее рамках проведут несколько благотворительных акций по сбору средств и гуманитарной помощи для жителей Украины.  

Rammstein против войны: "Время, пожалуйста, остановись"

"Zeit" - под таким названием вышла новая песня Rammstein. В ней рок-группа просит время остановиться. Незадолго до премьеры все музыканты Rammstein осудили нападение России на Украину.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Звезды YouTube пишут бестселлеры  

Пять известных писателей с нелитературным прошлым  

Украинская библиотека в Москве: приговор подсудимой непонятен (05.06.2017)  