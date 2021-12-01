Лишение медународной помощи обернется "шоком" для экономики Афганистана

Лишение международной финансовой помощи после прихода к власти радикального исламистского движения "Талибан" обернется "беспрецедентным шоком" для экономики Афганистана. Об этом говорится в опубликованном в среду, 1 декабря, "Социально-экономическом прогнозе по Афганистану на 2021-2022 годы",подготовленном Программой развития ООН (ПРООН).

Согласно анализу, номинальный внутренний валовой продукт (ВВП) Афганистана, вероятно, сократится на 20 процентов в течение года: с 20 млрд долларов в 2020 году до 16 млрд долларов. В докладе предупреждается, что это снижение может достичь 30 процентов в последующие годы, если не будут приняты срочные меры по исправлению положения.

Как отмечают авторы исследования, ограничение доступа женщин к работе может привести к немедленным экономическим потерям в размере до 1 млрд долларов - или до пяти процентов ВВП страны. "Это не только потеря, которую страна не может себе позволить. Мы призываем власти де-факто защищать права женщин и девочек, включая право учиться и работать", - заявил администратор ПРООН Ахим Штайнер. Неспособность инвестировать в половину человеческого капитала страны - в образование девочек - будет иметь тяжелые социально-экономические последствия на долгие годы, указано в докладе.

Около 40 процентов ВВП

До прихода к власти талибов в середине августа международная помощь составляла около 40 процентов ВВП Афганистана, отмечает агентство AFP Иностранные работодатели, в первую очередь США, покрывали около 80 процентов государственных расходов.

В экономической экспресс-оценке, опубликованной ПРООН в сентябре, прогнозировалось, что, если в срочном порядке не будет международной реакции на политический и экономический кризис в Афганистане, за чертой бедности могут в 2022 году оказаться до 97 процентов населения страны. "Мы сталкиваемся с непостижимой перспективой того, что самые основные человеческие потребности почти 40 млн человек не будут удовлетворены", - заявил постоянный представитель ПРООН в Афганистане Абдалла аль Дардари. "Для финансирования основных услуг и поддержки экономического роста потребуется до 8 миллиардов долларов международной помощи ежегодно", - подчеркнул он.

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