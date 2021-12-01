 Лишение медународной помощи обернется ″шоком″ для экономики Афганистана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.12.2021

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Мир

Лишение медународной помощи обернется "шоком" для экономики Афганистана

В докладе Программы развития ООН отмечается, что только ограничение доступа женщин к работе может привести к немедленным экономическим потерям в размере до 1 млрд долларов или пяти процентов ВВП Афганистана.

Уличный рынок в Герате

Уличный рынок в Герате

Лишение международной финансовой помощи после прихода к власти радикального исламистского движения "Талибан" обернется "беспрецедентным шоком" для экономики Афганистана. Об этом говорится в опубликованном в среду, 1 декабря, "Социально-экономическом прогнозе по Афганистану на 2021-2022 годы",подготовленном Программой развития ООН (ПРООН).

Согласно анализу, номинальный внутренний валовой продукт (ВВП) Афганистана, вероятно, сократится на 20 процентов в течение года: с 20 млрд долларов в 2020 году до 16 млрд долларов. В докладе предупреждается, что это снижение может достичь 30 процентов в последующие годы, если не будут приняты срочные меры по исправлению положения.

Как отмечают авторы исследования, ограничение доступа женщин к работе может привести к немедленным экономическим потерям в размере до 1 млрд долларов - или до пяти процентов ВВП страны.  "Это не только потеря, которую страна не может себе позволить. Мы призываем власти де-факто защищать права женщин и девочек, включая право учиться и работать", - заявил администратор ПРООН Ахим Штайнер. Неспособность инвестировать в половину человеческого капитала страны - в образование девочек - будет иметь тяжелые социально-экономические последствия на долгие годы, указано в докладе.

Около 40 процентов ВВП

До прихода к власти талибов в середине августа международная помощь составляла около 40 процентов ВВП Афганистана, отмечает агентство AFP Иностранные работодатели, в первую очередь США, покрывали около 80 процентов государственных расходов.

В экономической экспресс-оценке, опубликованной ПРООН в сентябре, прогнозировалось, что, если в срочном порядке не будет международной реакции на политический и экономический кризис в Афганистане, за чертой бедности могут в 2022 году оказаться до 97 процентов населения страны. "Мы сталкиваемся с непостижимой перспективой того, что самые основные человеческие потребности почти 40 млн человек не будут удовлетворены", - заявил постоянный представитель ПРООН в Афганистане Абдалла аль Дардари. "Для финансирования основных услуг и поддержки экономического роста потребуется до 8 миллиардов долларов международной помощи ежегодно", - подчеркнул он.

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    Судя по фотографиям и видеоматериалам информационных агентств, на улицах Афганистана снова стало людно и шумно. Рестораны в Герате, похоже, опять открылись для посетителей. Но в глаза сразу бросается то, что за столиками сидят исключительно мужчины, некоторые из них одеты в традиционную для Афганистана курту - рубашку длиной до колен. Женщин на улицах почти не видно.

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    Этих студентов в частном университете в Кабуле отделяет друг от друга занавес от потолка до пола: в вузах уже официально объявлено о гендерной сегрегации. "Совместное обучение противоречит принципам ислама, а также национальным ценностям, обычаям и традициям", - заявил в Кабуле исполняющий обязанности министра высшего образования Абдул Баки Хаккани.

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  • Мужчины сидят на стульях на обочине дороги

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  • Афганские женщины на демонстрации

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    Борьба за свои права

    Приход к власти талибов во многих городах страны сопровождался акциями протеста - такими, как эта перед президентским дворцом в Кабуле 3 сентября. Афганские женщины-активистки отстаивают свое право на образование и работу - несмотря на то, что талибы силой разгоняют мирные демонстрации.

  • Талибы разгоняют мирную демонстрацию в Кабуле

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Организация Объединенных Наций обеспокоена

    По данным ООН, талибы все более жестоко расправляются с критиками режима. Для разгона мирных протестов радикальные исламисты используют палки, кнуты и боевые патроны, сообщило Управление по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщается, что по меньшей мере четыре демонстранта были убиты.

  • Демонстрация женщин - сторонниц Талибана

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    Кто поддерживает талибов

    Но есть в Афганистане и те, кого вполне устраивает приход к власти "Талибана". Женщины на фотографии вышли на демонстрацию в сопровождении талибов, чтобы заявить о полном согласии с политикой этой группировки. Сторонницы талибов не поддерживают тех женщин, которые бежали из страны, и заявляют, что законы шариата полностью обеспечивают их безопасность.

  • Женщина в никабе обращается к участникам пресс-конференции в одном из университетов Кабула

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Демонстративная поддержка курса талибов

    Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.

    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


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Продовольственный кризис в Афганистане: "Люди продают детей, чтобы не умереть с голода"

 

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