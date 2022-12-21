Линн Трейси утверждена Сенатом на пост посла США в России

Сенат Конгресса США поддержал утверждение Линн Трейси в качестве кандидата на пост посла в России. За нее проголосовали 93 сенатора, против - два. Трейси имеет достаточно мужества, чтобы выполнять свои обязанности в отношении враждебного правительства и представлять Америку в Кремле, заявил председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес.

Трейси, которая сейчас занимает пост посла в Армении, станет первой американкой, занявшей аналогичную должность в России. Она уже работала в Москве, сначала в конце 1980-х, затем в 2014-2017 годах - в качестве заместителя посла Джона Теффта.

На новом посту она меняет Джона Салливана, покинувшего эту должность 4 сентября. После этого времени посольство возглавила временная поверенная в делах Элизабет Руд.

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