Лидер СДПГ призвал к решимости в отношении РФ

Страны Европейского Союза должны проявить решимость в отношении России, которая продолжает вести против них гибридные атаки. Об этом заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном во вторник, 31 декабря, председатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). "События показывают ошибочность представления о том, что президент России Путин ведет войну только против Украины, - заявил Клингбайль. - И у нас, и по всей Европе участились гибридные атаки на критически важную инфраструктуру".

Он призвал государства, имеющие выход к Балтийскому морю, улучшить системы защиты и контроля и проявлять бдительность. Говоря о повреждении кабеля Estlink 2, лидер СДПГ сказал, что власти Финляндии "действовали быстро и арестовали судно, имеющее связи с Россией". Это "именно та решимость ЕС, которая сейчас необходима" в отношениях с Москвой, уверен Ларс Клингбайль.

Обрыв кабеля Estlink 2 в Балтийском море

25 декабря было прервано подключение к сети электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Финские власти задержали танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. Сейчас он стоит на якоре к востоку от Хельсинки.

Власти Финляндии допрашивают экипаж и ведут расследование по подозрению в возможной диверсии. В частности, они выясняют, входит ли судно в состав "теневого" флота России, который Москва использует для обхода нефтяного эмбарго. Кроме того, финские следователи обнаружили на морском дне многокилометровый след от якоря.