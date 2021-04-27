 Лидер социал-демократов Германии высказался против остановки ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 22.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Лидер социал-демократов Германии высказался против остановки "Северного потока - 2"

Германия остановила АЭС и отказывается от угля, поэтому для переходной стадии к альтернативной энергетике ей необходим газ, заявил сопредседатель СДПГ Вальтер-Борьянс.

Строительство Северного потока - 2 в немецком порту Мукран

Строительство "Северного потока - 2" в немецком порту Мукран

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) высказался категорически против прекращения строительства газопровода "Северный поток - 2" (СП-2), по которому предполагается поставлять в ФРГ российский газ. "Самой большой глупостью было бы построить руину трубопровода длиной более 1000 километров. Это было бы сигналом о том, что в будущих проектах нельзя полагаться на долгосрочное планирование", - заявил Вальтер-Борьянс в интервью газете Passauer Neue Zeitung, опубликованном в субботу, 22 мая.

Он также отметил, что Германия переживает в настоящее время крупномасштабные индустриальные преобразования. "Мы не хотим атомную энергию и планируем еще и отказаться от угля. Но тогда мы не можем отнять у себя еще и газ на переходной стадии", - считает лидер СДПГ. "Северный поток - 2" является "важной инвестицией на время переходного периода", подчеркнул Норберт Вальтер-Борьянс.

Против строительства СП-2 выступают США и ряд стран Европы

Против завершения проекта Nord Stream 2 выступают Соединенные Штаты и многие страны Европы. 21 мая США объявили о наложении санкций на некоторые компании и ряд судов, участвующих в строительстве газопровода. Nord Stream 2 AG среди попавших в черный список компаний нет. Несколько дней назад администрация президента США Джо Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами".

США, Украина и балтийские страны, выступая против СП-2, опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство Германии поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало его критиков.

"Северный поток - 2"уже почти достроен, завершена прокладка около 95 процентов ветки длиной 1200 километров. В настоящее время подходят к концу строительные работы на участке газопровода в территориальных водах Дании.

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 21:12

Меркель уходит: почему Путину стоит бояться немецких "зеленых". DW Новости (07.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Байден не топит "Северный поток-2" из-за встречи с Путиным или дело в Меркель? DW Новости (19.05.2021)  

"Северный поток-2": грозят ли ФРГ миллиардные штрафы из-за отмены проекта и в ловушке ли Меркель?  

Также по теме

Nord Stream 2 | Bauarbeiten Ostsee-Gaspipeline | Verlegeschiff Akademik Tscherski

К укладке "Северного потока - 2" приступило второе судно из РФ 27.04.2021

"Академик Черский" начал укладку труб в датских водах. Здесь еще с начала февраля работает другое российское судно-трубоукладчик - "Фортуна".

Deutschland Bundesparteitag der Grünen l Annalena Baerbock

Канцлер Анналена Бербок? "Зеленых" на выборы поведет критик "Северного потока - 2" 19.04.2021

Новым канцлером Германии может стать сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок. На выборах в бундестаг она станет кандидатом на пост главы правительства от партии, у которой есть шанс его возглавить.

Deutschland | Untersuchungsausschuss zu Wirecard in Berlin | Olaf Scholz

Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц: робот с эмоциями? 09.05.2021

Немецкие социал-демократы на онлайн-съезде окончательно определились с кандидатом в канцлеры на выборах 2021 года. Им стал министр финансов Олаф Шольц. DW - о человеке по прозвищу "Шольцомат".

Реклама

Самые читаемые

Финалисты "Евровидения-2021" в Роттердаме (фотогалерея)  

Белорусский оппозиционер Витольд Ашурок скончался в колонии  

Лидер Rammstein: концерт в Москве и конец света  