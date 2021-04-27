Лидер социал-демократов Германии высказался против остановки "Северного потока - 2"

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) высказался категорически против прекращения строительства газопровода "Северный поток - 2" (СП-2), по которому предполагается поставлять в ФРГ российский газ. "Самой большой глупостью было бы построить руину трубопровода длиной более 1000 километров. Это было бы сигналом о том, что в будущих проектах нельзя полагаться на долгосрочное планирование", - заявил Вальтер-Борьянс в интервью газете Passauer Neue Zeitung, опубликованном в субботу, 22 мая.

Он также отметил, что Германия переживает в настоящее время крупномасштабные индустриальные преобразования. "Мы не хотим атомную энергию и планируем еще и отказаться от угля. Но тогда мы не можем отнять у себя еще и газ на переходной стадии", - считает лидер СДПГ. "Северный поток - 2" является "важной инвестицией на время переходного периода", подчеркнул Норберт Вальтер-Борьянс.

Против строительства СП-2 выступают США и ряд стран Европы

Против завершения проекта Nord Stream 2 выступают Соединенные Штаты и многие страны Европы. 21 мая США объявили о наложении санкций на некоторые компании и ряд судов, участвующих в строительстве газопровода. Nord Stream 2 AG среди попавших в черный список компаний нет. Несколько дней назад администрация президента США Джо Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами".

США, Украина и балтийские страны, выступая против СП-2, опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство Германии поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало его критиков.

"Северный поток - 2"уже почти достроен, завершена прокладка около 95 процентов ветки длиной 1200 километров. В настоящее время подходят к концу строительные работы на участке газопровода в территориальных водах Дании.

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