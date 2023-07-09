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Лидер СДПГ: Прием Украины в НАТО невозможен во время войны

Анатолий Арни
20 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 июля.

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Флаг Украины на встрече глав МИД стран-участниц НАТО в Брюсселе
Флаг Украины в штаб-квартире НАТО в БрюсселеФото: Imago Images/ZUMA

На 502-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий понедельника, 10 июля (время московское).

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За прошедшие сутки российские войска совершили 2 минометных обстрела приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 11 взрывов в 2 общинах. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, сообщили власти региона.

Лидер правящей партии ФРГ: Прием Украины в НАТО невозможен во время войны

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Вступление Украины в НАТО невозможно до окончания войны, считает сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). "НАТО не может принять Украину, пока она находится в состоянии войны, иначе Германия и другие государства альянса сразу оказались бы воюющей стороной", - заявил он изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Аналогичную точку зрения высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). "О принятии Украины во время нынешней фазы конфликта не может быть и речи. Это напрямую втянуло бы альянс в войну, поскольку тогда, согласно статье 5 Североатлантического договора, наступило бы обязательство по оказанию помощи", - объяснил Хойсген в беседе с изданием Rheinische Post.

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В Николаеве прогремел взрыв, сообщает издание "Суспільне". По предварительным данным, зафиксирован пуск российской ракеты С-300, которая "прилетела", указал глава военной администрации региона Виталий Ким. Он не привел подробности.

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В Финляндии вступили в силу ужесточения на поездки граждан России в страну. С 10 июля приезжающие в Финляндию с деловыми целями россияне смогут пересечь границу лишь при наличии веской причины для личного пребывания в стране, объяснило финское министерство иностранных дел. Это же касается и граждан РФ, владеющих недвижимостью в соседней стране. Кроме того, участникам деловых поездок разрешено ездить только в Финляндию, транзит в другие государства запрещен.

Белый дом: Украина не будет применять кассетные боеприпасы на территории РФ

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Украина дала письменные гарантии США, что не будет применять получаемые от Вашингтона кассетные боеприпасы на российской территории. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Украинский министр обороны Алексей Резников двумя днями ранее подчеркивал, что Киев будет применять кассетные боеприпасы только для деоккупации международно признанной территории Украины, но не на международной признанной территории России.

Хроника событий 9 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 июля 00.00 - 13.59 >>>

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