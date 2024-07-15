Лидер ХДС Мерц поддерживает поставку истребителей в Украину

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) высказался за то, чтобы Германия усилила военную поддержку Киева, в частности, через поставку истребителей. "Я считаю, что мы должны помочь Украине по крайней мере восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством, поскольку эти ракетные атаки на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых не могут быть взяты под контроль только с земли", - сказал Мерц в рамках летнего интервью в эфире программы "Спроси себя" ("Frag selbst") на телеканале ARD в воскресенье, 14 июля.

Многие страны уже обязались поставить Украине боевые самолеты, и "мы, немцы, не можем остаться в стороне", заявил председатель крупнейшей в Германии оппозиционной партии.

Мерц: Размещение в ФРГ ракет США меняет стратегическую ситуацию

В том же интервью Фридрих Мерц раскритиковал федеральное правительство за то, что оно застало врасплох общественность решением разместить в стране гиперзвуковое оружие и ракеты средней дальности. "Это фундаментальное изменение стратегической военной ситуации в Европе и в Германии, и вы не можете просто сделать это с помощью пресс-релиза", - сказал лидер ХДС.

Нидерланды и Дания - в процессе передачи Киеву истребителей F-16

Правительства Нидерландов и Дании при поддержке США начали передавать Украине американские истребители F-16, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном 10 июля. Из него также следует, что Украина "начнет летать на F-16 уже этим летом". Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украине нужно не менее 128 самолетов F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе.

Согласно открытым источникам, на вооружении бундесвера сейчас находятся два типа военных самолетов - MRCA PA-200 Tornado и Eurofighter. Германия занимает 19-е место в мире по количеству истребителей (133 самолета), следует из данных портала Statista . Наибольшим количеством истребителей обладает США (1854), второе место занимает Китай (1207), третье - Россия (809).