Лидер ЕНП предостерег от поспешного перемирия с Путиным

Член ХСС и председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер призвал не торопиться заключать краткосрочную сделку с Путиным по миру в Украине.

Лидер Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте и член баварского Христианско-социального союза (ХСС) Манфред Вебер (Manfred Weber) предостерег страны Запада от поспешных решений, касающихся остановки боевых действий в Украине. В интервью медиагруппе Funke в субботу, 4 января, он заявил, что Запад не должен предлагать президенту России Владимиру Путину краткосрочную сделку по миру в Украине, а должен установить для нее четкие рамки.

По мнению Вебера, Путин продолжает придерживаться имперского мышления. "Мы думали, что это мышление закончилось после Второй мировой войны в Европе. Это не так. Мы находимся под прицелом Путина", - заявил он.

Вебер: США могут сократить поддержку европейских союзников

Политик также предупредил, что в долгосрочной перспективе Соединенные Штаты могут сократить военную поддержку партнеров по НАТО в Европе. "330 миллионов американцев не захотят постоянно защищать 440 миллионов европейцев", - сказал он. Поэтому, по его мнению, Европе нужно заботиться о своей обороне сообща: "Нам нужны совместные закупки, чтобы покупать оружие дешевле. Нам нужен европейский щит противоракетной обороны и бригада киберзащиты. И нам нужно вместе охранять восточную границу".