Лидер "Аль-Каиды" убит в результате операции США

Лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири убит в результате удара беспилотника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Кабуле. Информацию об этом подтвердили агентству Reuters в понедельник, 1 августа, американские официальные лица.

Президент США Джо Байден выступит с обращением в связи с "успешной контртеррористической операцией", указали в Белом доме. По данным Reuters, речь идет о самом мощном ударе по террористической группировке с тех пор, как в 2011 году был убит ее основатель Усама бен Ладен.

Белый дом: Жертв среди мирного населения нет

По сведениям Reuters, удар беспилотника был нанесен 31 июля. Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид подтвердил факт удара и решительно осудил его, назвав нарушением "международных принципов".

В Белом доме указали, что в ходе операции "жертв среди мирного населения не было", уточняет агентство AP.

Возглавил "Аль-Каиду" в 2011 году

Аз-Завахири возглавил "Аль-Каиду" после бен Ладена в 2011 году. В 2021 году он записал отдельное видео, посвященное 20-й годовщине терактов 11 сентября в США. Четыре группы террористов захватили тогда четыре рейсовых пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона. Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле около Шанксвилла в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.

Войска США покинули Афганистан 11 месяцев назад

Американские войска покинули Афганистан 11 месяцев назад. После вывода войск США и их союзников члены радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа 2021 года вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всей страной. После захвата власти "Талибаном" в Афганистане резко усилилась волна насилия и терактов, в том числе совершавшихся враждующим с талибами "Исламским государством", которое действует в стране начиная с 2015 года.

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