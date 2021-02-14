 Левые одержали убедительную победу на выборах в Косово | Новости из Германии о Европе | DW | 15.02.2021

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Европа

Левые одержали убедительную победу на выборах в Косово

Партия "Самоопределение" во главе с Альбином Курти обещает покончить с бесхозяйственностью и коррупцией. Из-за судимости избирком запретил Курти баллотироваться в депутаты, но он намерен возглавить правительство.

Лидер партии Самоопределение Альбин Курти

Лидер партии "Самоопределение" Альбин Курти

В Косово левое реформаторское движение "Самоопределение" во главе с бывшим правозащитником Альбином Курти одержало убедительную победу на парламентских выборах. По результатам подсчета 97 процентов избирательных бюллетеней, эта партия получила 48 процентов голосов, сообщила центральная избирательная комиссия в Приштине в ночь на понедельник, 15 февраля. Активность избирателей составила 45,5 процента.

Демократическая партия Косово (PDK), вышедшая из повстанческого движения "Освободительная армия Косово" и правившая в Косово на протяжении длительного срока, получила лишь 17 процентов голосов, а правившая до последнего времени консервативная "Демократическая лига Косово" (LDK) - 13 процентов. Для партии, основанной легендарным правозащитником и пацифистом Ибрахимом Руговой, - это самый худший результат в истории.

Лидер "Самоопределения" Курти заявил сторонникам на митинге в Приштине, что его главным приоритетом являются "справедливость и рабочие места". "Нам предстоит долгий путь, у нас будут и ошибки, но наша цель достойна", - сказал он. Партии PDK и LDK признали поражение и поздравили "Самоопределение" с победой.

Надежды на перемены

Курти уже возглавлял правительство Косово полтора месяца в начале 2020 года. Из-за прежней судимости (в сентябре 2018 года он был приговорен к условному сроку за распыление слезоточивого газа в косовском парламенте) избирательная комиссия исключила его из списка кандидатов в депутаты. Тем не менее он намерен стать премьер-министром, но будет вынужден искать поддержку у партнеров в новом народном представительстве.

Агентство dpa отмечает, что исход выборов в Косово отвечает чаяниям многих косоваров, выступающих за кардинальное обновление и реформы. Альбин Курти собрал вокруг себя преимущественно молодых и энергичных политиков, не являвшихся до сих пор частью бюрократического аппарата.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о независимости от Сербии. Правительство в Белграде по-прежнему считает Косово одной из своих провинций. Россия и Китай не признают независимости Косово. Нынешние внеочередные выборы в косовский парламент - третьи за последние четыре года.

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    Автор: Наталья Позднякова


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