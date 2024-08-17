Леверкузенский "Байер" победил в Суперкубке Германии

"Байер" из Леверкузена в серии пенальти одолел "Штуттгарт" в матче за Суперкубок Германии. Клуб взял этот трофей впервые в своей истории.

Футбольный клуб "Байер" из Леверкузена победил "Штуттгарт" в матче за суперкубок Германии в субботу, 17 августа.

Игра завершилась со счетом 2:2 в основное время. Сразу после него команды сразились в серии пенальти, где победу со счетом 4:3 одержали леверкузенцы. В составе "Байера" голы забили Виктор Бонифейс и Патрик Шик, а за "Штуттгарт" отметились Энзо Мийо и Дениз Ундав. Кроме того, красную карточку получил игрок леверкузенского клуба Мартен Терье.

Для "Байера" выигранный Суперкубок Германии стал первым подобным трофеем в истории. В прошлом сезоне 2023/24 команда выиграла чемпионат Германии без единого проигранного матча, а также кубок страны по футболу.