  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ФутболГермания

Леверкузенский "Байер" победил в Суперкубке Германии

Алексей Волошинов
17 августа 2024 г.

"Байер" из Леверкузена в серии пенальти одолел "Штуттгарт" в матче за Суперкубок Германии. Клуб взял этот трофей впервые в своей истории.

https://p.dw.com/p/4jaVr
Игроки леверкузенского "Байера" отмечают победу в Суперкубке Германии по футболу
Игроки леверкузенского "Байера" отмечают победу в Суперкубке Германии по футболуФото: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

Футбольный клуб "Байер" из Леверкузена победил "Штуттгарт" в матче за суперкубок Германии в субботу, 17 августа.

Игра завершилась со счетом 2:2 в основное время. Сразу после него команды сразились в серии пенальти, где победу со счетом 4:3 одержали леверкузенцы. В составе "Байера" голы забили Виктор Бонифейс и Патрик Шик, а за "Штуттгарт" отметились Энзо Мийо и Дениз Ундав. Кроме того, красную карточку получил игрок леверкузенского клуба Мартен Терье.

Для "Байера" выигранный Суперкубок Германии стал первым подобным трофеем в истории. В прошлом сезоне 2023/24 команда выиграла чемпионат Германии без единого проигранного матча, а также кубок страны по футболу.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Принц Уильям на стадионе в Дюссельдорфе во время матча Великобритания Швейцария

Звезды Голливуда и другие знаменитости среди болельщиков на Евро-2024

Звезды Голливуда и другие знаменитости среди болельщиков на Евро-2024

На чемпионат Европы по футболу приехали в Германию не только известные футболисты, но и знаменитости из разных стран. Кто был замечен среди болельщиков на трибунах, смотрите в нашей фотогалерее.
Спорт12 июля 2024 г.8 фото
external

Как чемпионат Европы по футболу изменил Германию и все ли понравилось болельщикам | Европа в фокусе

Как чемпионат Европы по футболу изменил Германию и все ли понравилось болельщикам | Европа в фокусе

Немцы в восторге от того, что их команде удалось выйти в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Но радуются не только они. Первенство - настоящий праздник для всех болельщиков. В Германию, которая его принимает, приехали миллионы любителей футбола. Насколько им понравилась организация чемпионата и атмосфера на десяти стадионах, где проходят матчи? И как первенство в целом изменило Германию?
Общество4 июля 2024 г.26:00 мин.
Кристиан Кукук и серый жеребец Чеккер, совладельцем которого является футболист Томас Мюллер, стали чемпионами Олимпиады в Париже в дисциплине индивидуальный конкур

Конь немецкого футболиста Томаса Мюллера стал чемпионом на Олимпиаде

Конь немецкого футболиста Томаса Мюллера стал чемпионом на Олимпиаде

Немецкий наездник Кристиан Кукук завоевал на Играх в Париже олимпийское золото на жеребце футболиста мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера. Реакция владельца лошади была предсказуема.
Культура9 августа 2024 г.
Показать еще