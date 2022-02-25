Левая партия в Германии пересмотрит отношение к санкциям против России

В связи с вторжением России в Украину Левая партия Германии хочет пересмотреть свой отказ от экономических санкций ЕС. "Как левые, мы всегда были против санкций", - заявил агентству dpa в пятницу, 25 февраля, руководитель фракции Левой партии в германском бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch). По его мнению, штрафные меры зачастую наносят вред не тем, против кого они направлены, а населению. Однако, по его словам, "этот исторический разрез потребует переоценки также от левых".

Барч назвал лицемерным обсуждение мер против германо-российского газопровода "Северный поток - 2", учитывая, что "в настоящее время по этому трубопроводу газ не поступает". "Остановка сертификации, для начала, практически ничего не меняет. На самом деле это бессмысленно. Если уж на то пошло, то необходимо говорить о поставках газа в целом, о трубопроводе "Дружба" и о "Северном потоке - 1", - сказал он.

Левые осудили действия России в Украине

В последние недели Барч и другие представители Левой партии призывали отнестись с пониманием к интересам Москвы, хотя и резко осудили российское нападение на Украину в четверг, 24 февраля. "Это коренным образом меняет ситуацию в Европе, - заявил в интервью dpa глава фракции. - Через несолько десятилетий мы оценим происходящее в эти дни и поймем: европейскому послевоенному порядку - конец".

Политик считает правильным, что НАТО не намерена осуществлять военное вмешательство. "Не может быть никакого военного решения", - сказал Барч, подчеркнув, что этот конфликт можно разрешить только путем дипломатии.

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