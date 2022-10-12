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Фото: Yuri Kadobnov/AFP
ОбществоРоссия

Общественные настроения в России достигли минимума за 14 лет

Анна Мельникова
46 мин. назад

К концу сентября общественные настроения и экономические ожидания россиян резко снизились, как показали опросы аналитического центра Юрия Левады.

https://www.dw.com/ru/levadacentr-obsestvennye-nastroenia-v-rossii-dostigli-minimuma-za-14-let/a-63416774

Индекс общественных настроений в России к концу сентября упал ниже показателей 2008 года, следует из результатов опроса аналитического центра Юрия Левады. Подробные данные опубликованы во вторник, 11 октября, на сайте центра.

На экономические ожидания россиян сильно повлияла объявленная 21 сентября мобилизация, считает Степан Гончаров, глава отдела прикладных социологических исследований "Левада-центра": "Это привело к большей неопределенности в оценке возможностей сберегать в ближайшие месяцы".

Число людей, считающих, что сейчас подходящее время для того, чтобы делать сбережения, стало сопоставимым со значениями пандемийного 2020 года. Около трети респондентов сообщили, что в ближайший год, по их ощущениям, возможностей делать сбережения станет меньше, чем сейчас. "Произошедшие изменения определяются не столько пессимизмом, сколько растерянностью перед новыми обстоятельствами, неуверенностью в завтрашнем дне, невозможностью планировать свою жизнь. Число респондентов, которые полагают, что будут иметь меньше возможностей для сбережения, выросло незначительно. Зато заметно укрепилась доля респондентов, затруднившихся с ответом", - комментирует Гончаров.

На вопрос, как лучше хранить накопления, затруднился ответить каждый десятый респондент. А большинство россиян - 33 и 32 процента соответственно - по-прежнему предпочитает наличные рубли либо рублевые счета. У 47% опрошенных при этом нет каких-то конкретных финансовых целей вроде покупки жилья, машины, расходов на лечение или образование. Гончаров отмечает, что у наиболее активной части населения, людей 18-39 лет, интерес к хранению сбережений на вкладах российских банков уменьшился по сравнению с показателями весны и лета. Аналитик связывает это с постепенным понижением процентных ставок, предлагаемых вкладчикам. 

Сбережения семей 56% россиян, как показал опрос, меньше или примерно равны ежемесячному доходу семьи. Практически каждый пятый респондент (24%) ответил, что его семья не имеет сбережений.

Российские власти в сентябре 2016 года внесли "Левада-центр" в  реестр некоммерческих организаций-"иностранных агентов".

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