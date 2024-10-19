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Левая партия выбрала новых сопредседателей

Екатерина Венкина
19 октября 2024 г.

Инес Швердтнер и Ян ван Акен были избраны лидерами Левой партии подавляющим большинством голосов на конференции в Галле. Они поведут партию на выборы в бундестаг.

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Новые сопредседатели Левой партии Инес Швердтнер и Ян ван Акен
Инес Швердтнер и Ян ван АкенФото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Журналистка Инес Швердтнер (Ines Schwerdtner) и бывший депутат бундестага Ян ван Акен (Jan van Aken) стали новыми сопредседателями Левой партии. Дуэт был избран подавляющим большинством голосов на федеральной партийной конференции в Галле (Сансония-Анхальт) в субботу, 19 октября.

Заявленная цель - добиться прохождения партии в бундестаг на выборах 28 сентября 2025 года. По данным dpa, в целом по стране Левая партия на октябрь набирает от трех до четырех процентов голосов.

В шестой статье федерального закона о выборах записано, что партия, чтобы пройти в бундестаг, должна получить не менее пяти процентов голосов. Имеются в виду так называемые вторые голоса - их отдают не за прямо избранных кандидатов, а за партийные списки.

"Мы - противоположность страху, мы - надежда"

По словам ван Акена, набравшего 88 процентов голосов на конференции в Галле, частью его предвыборной программы будет противодействие "неприлично богатым".

"Мы - противоположность страху, мы - надежда", - в свою очередь сказала Швердтнер, заручившаяся 79,8-процентной поддержкой в рядах партии. По словам Швердтнер, она надеется, что Левая партия станет достойным представителем избирателей и в восточных землях Германии.

Швердтнер и ван Акен пришли на смену Жанин Висслер (Janine Wissler) и Мартину Ширдевану (Martin Schirdewan), которые в августе объявили о своем уходе с постов сопредседателей.

Серия болезненных поражений

"Последние два года были отмечены болезненными поражениями на выборах", - констатировал Ширдеван в августе, признав, что неудовлетворительный результат был показан на европейских выборах, на которых он выступал в качестве основного кандидата от "левых".

По итогам голосования в Европарламент в июне находящийся в оппозиции к нынешнему правительству ФРГ блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) набрал 30%. На втором месте оказалась правопопулистская "Альтернатива для Германии", получившая поддержку 15,9% избирателей - в основном, за счет восточногерманских федеральных земель.

Левая партия растеряла сторонников, набрав лишь около половины голосов, отданных за нее в 2019 году, - 2,7% вместо 5,5%.

Неубедительные результаты партия показывала и в восточной Германии.

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