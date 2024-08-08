Летние саночные горки в Германии
В Германии насчитывается более сотни летних горок для катания на санках - от Рюгена до Гармиш-Партенкирхена.
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Ссылки на сайты летних альпийских горок в Германии:
• Eifel-Coaster - Гондорф (Рейнланд-Пфальц)
• Sommerrodelbahn Surwold - Зурвольд (Нижняя Саксония)
• Märchenwald Sommerrodelbahn - Иббенбюрен (Северный Рейн - Вестфалиия)
• Sommerrodelbahn Oberwiesenthal - Обервизенталь (Саксония)
• Erlebnispark Teichland - Тайхланд (Бранденбург)
• Bayerwald Coaster - Санкт-Энгльмар (Бавария)
• Alpsee Coaster - Имменштадт (Бавария)
• Alpine Coaster am Hasenhorn - Тодтнау (Баден-Вюртемберг)
• Sommerrodelbahn Garmisch-Partenkirchen - Гармиш-Партенкирхен (Бавария)
• Sommerrodelbahn Wasserkuppe - Герсфельд (Гессен)
• Alpine Coaster am Kolbensattel - Обераммергау (Бавария)
• Höllencoaster - Нойкирхен (Бавария)
• Sommerrodelbahn Ochsenkopf - Бишофсгрюн (Бавария)
• Inselrodelbahn Bergen - остров Рюген (Мекленбург - Передняя Померания)
• Blombergbahn - Бад-Тёльц (Бавария)
• Trapper Slider - Бествиг (Северный Рейн - Вестфалия)
• AlpspitzCOASTER - Нессельванг (Бавария)
• Sommerrodelbahn Willingen - Виллинген (Северный Рейн - Вестфалия)
• Sommerrodelbahn Hocheck - Обераудорф (Бавария)
• Sommerrodelbahn Bocksbergbob - Гослар (Нижняя Саксония)