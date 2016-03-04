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Фото: Gero Breloer/dpa/picture alliance
Фото: Gero Breloer/dpa/picture alliance
Летняя сказка (Sommermärchen)
Хотя ЧМ-2006 не стал "золотым" для немцев, он остался в народной памяти как праздник.
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Контекст
Футбол и немцы. Социолог о новой "летней сказке" Евро-2024
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