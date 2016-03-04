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ЧМ по футболу 2006 в Германии
Фото: Gero Breloer/dpa/picture allianceФото: Gero Breloer/dpa/picture alliance

Летняя сказка (Sommermärchen)

Хотя ЧМ-2006 не стал "золотым" для немцев, он остался в народной памяти как праздник.

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Контекст

Украшенный балкон в Штутгарте во время ЧМ по футболу 2010

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Футбол и немцы. Социолог о новой "летней сказке" Евро-2024

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ЧМ-2006 в ФРГ: а был ли подкуп?

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