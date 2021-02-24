Леса в ФРГ страдают от засухи, ураганов и короедов

Состояние лесов в Германии в 2020 году сильно ухудшилось из-за засухи, ураганов и нашествия короедов. "Четыре из пяти деревьев имеют прореженную крону", - сообщила министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) на презентации доклада о состоянии лесов в среду, 24 февраля, в Берлине. По ее словам, такие проблемы выявлены у 79 процентов елей, 80 процентов дубов и сосен и у 89 процентов буков.

"Состояние кроны - как термометр: он показывает, как чувствуют себя деревья", - пояснила Клёкнер. Она отметила, что еще никогда не было выявлено столько умерших деревьев, сколько в минувшем году. Почти у 37 процентов деревьев было установлено, что они преждевременно теряют не менее 26 процентов листвы и хвои. Клёкнер констатировала, что с учетом этих результатов показатели 2020 года - наихудшие за все время с начала проведения подобных исследований в 1984 году.

Глава Минсельхоза ФРГ подчеркнула, что для выправления ситуации потребуются значительные усилия. В этой связи она с удовлетворением напомнила о выделенном федерацией и землями пакете на сумму в 800 млн евро для устранения причиненного лесам ущерба, лесовосстановления и адаптации лесов к климатическим изменениям. На поддержку лесов также выделено еще 700 млн евро из пакета федерального правительства по оживлению конъюнктуры.

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