 Леса в ФРГ страдают от засухи, ураганов и короедов | Новости из Германии о Германии | DW | 24.02.2021

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Германия

Леса в ФРГ страдают от засухи, ураганов и короедов

Состояние лесов в Германии - наихудшее с 1984 года, сообщила министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер. Она отметила, что для восстановления больных лесов потребуются значительные усилия.

Мертвые деревья

Состояние лесов в Германии в 2020 году сильно ухудшилось из-за засухи, ураганов и нашествия короедов. "Четыре из пяти деревьев имеют прореженную крону", - сообщила министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) на презентации доклада о состоянии лесов в среду, 24 февраля, в Берлине. По ее словам, такие проблемы выявлены у 79 процентов елей, 80 процентов дубов и сосен и у 89 процентов буков.

"Состояние кроны - как термометр: он показывает, как чувствуют себя деревья", - пояснила Клёкнер. Она отметила, что еще никогда не было выявлено столько умерших деревьев, сколько в минувшем году. Почти у 37 процентов деревьев было установлено, что они преждевременно теряют не менее 26 процентов листвы и хвои. Клёкнер констатировала, что с учетом этих результатов показатели 2020 года - наихудшие за все время с начала проведения подобных исследований в 1984 году.

Глава Минсельхоза ФРГ подчеркнула, что для выправления ситуации потребуются значительные усилия. В этой связи она с удовлетворением напомнила о выделенном федерацией и землями пакете на сумму в 800 млн евро для устранения причиненного лесам ущерба, лесовосстановления и адаптации лесов к климатическим изменениям. На поддержку лесов также выделено еще 700 млн евро из пакета федерального правительства по оживлению конъюнктуры.

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  • Team Reise Spreewald (DW/André Götzmann)

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  • Деревня Леде в Шпревальде

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Осваивая регион, люди проложили здесь каналы, заменявшие дороги. Общая протяженность ручьев и каналов превышает 1500 километров. Примерно 270 километров пригодно для передвижения на лодках. На фотографии - народный праздник в деревне Леде, где расположен Музей Шпревальда.

  • Туристы на лодках в Леде, Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Вода в эти ручьи, как мы уже упоминали, попадает из реки Шпрее (нем. Spree, иногда название пишут по-русски с одной буквой "е" на конце - Шпре), которая затем протекает через Берлин и впадает в Хафель - один из притоков Эльбы. Кстати, для ручьев здесь используют региональное обозначение Fließ - вместо основного немецкого слова Bach.

  • Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Случаются ли здесь наводнения? Уровень воды в этом месте течения Шпрее регулируется двумя плотинами. Иногда после обильных осадков количество спускаемой воды приходится увеличивать, что может приводить к ограничению передвижения на лодках, а также подтоплению некоторых дорожек, но в общем и целом Шпревальд не случайно сравнивают с гигантской губкой, способной впитать очень много влаги.

  • Раддушская лесная мельница в Шпревальде

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Как видно, передвигаться по Шпревальду можно не только на туристических лодках, но и самостоятельно - на байдарках и каноэ. Эта фахверковая Раддушская лесная мельница была построена на южной окраине Шпревальда в 1777 году.

  • Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Леса в Шпревальде сохранилось много, но в результате многовековой хозяйственной деятельности человека неотъемлемой частью этих ландшафтов стали поля, луга, пастбища и многочисленные фермерские подворья.

  • Музейная деревня Леде, Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Свою сельскохозяйственную продукцию, а также технику и даже небольшие трактора здешние жители до сих пор перевозят на лодках. Запомните эту фотографию, сделанную во время народного фестиваля в Музейной деревне Леде. Это не последнее сено в нашей подборке.

  • Урожай тыкв в Шпревальде

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    Такие, например, фотографии с тыквами почти каждый сезон появляются в прессе, знаменуя приближение осени. Однако наибольшей известностью по всей Германии и за пределами пользуются…

  • Урожай огурцов в Шпревальде

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    ... шпревальдские огурчики - маринованные и соленые. Региональное название этого хрустящего деликатеса защищено, так что если на банке написано "Spreewälder Gurken", то это они и есть. Известен этот деликатес уже как минимум полтора века. Они, например, упоминаются в книге Теодора Фонтане о путешествии по Бранденбургу.

  • Заготовка квашеной капусты в Люббенау, Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Почвы здесь плодородные, так что одними тыквами и огурцами дело не ограничивается. Эта фотография, как нетрудно догадаться, сделана в Шпревальде осенью во время производства квашеной капусты. Нашинкованную капусту утрамбовывают в больших чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина. Также здесь выращивают лен и производят льняное масло.

  • Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Понятно, что рыбы в Шпревальде тоже достаточно. Здесь водится щука, линь, налим, угрь, окунь и многие другие пресноводные виды. Эта фотография сделана во время встречи клуба Шпревальдских рыбаков, созданного лужичанами для сохранения исторических традиций.

  • Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Природа Шпревальда очень разнообразна. Здесь встречается в общей сложности около 18 тыс. видов растений и животных. В 1991 году этот регион получил статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Всего их в Германии - 16.

  • Зимний Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

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  • Шпревальд зимой

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Эта фотография катающихся по замерзшему каналу в Шпревальде сделана в 1930-х, но похожую картину здесь можно было наблюдать в феврале 2018 года. Мода и экипировка, правда, немного изменились.

  • Шпревальдский кот

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    P.S. До начала пандемии коронавирусной инфекции ежегодно в гостиницах и частных пансионах Шпревальда останавливалось более 700 тыс. человек. Здесь также бывает много туристов, приезжающих на один день - без ночевки. Этим летом большинство немцев провели отпуска в Германии, и в Шпревальде после локдауна было много гостей, но в целом сезон в местных СМИ здесь называют тяжелым.

    Автор: Максим Нелюбин


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