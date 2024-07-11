Леонид Гозман заочно приговорен по делу о "фейках" об армии

Леонид Гозман заочно приговорен к 8,5 годам колонии по обвинению в распространении "фейков" про армию РФ. В настоящее время он находится за пределами России.

Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил политика Леонида Гозмана к 8,5 годам колонии общего режима по обвинению в распространении "фейков" о российской армии по мотиву политической ненависти. Гозману также запретили на четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сообщила пресс-служба судов города в четверг, 11 июля.

О деле против Гозмана стало известно в конце прошлого года. Поводом для преследования политика, как сообщалось, стали посты в соцсетях Facebook и Telegram с "искаженными утверждениями о руководстве России и вооруженных силах РФ в ходе специальной военной операции". В прокуратуре Москвы уточнили, что речь идет о публикациях, размещенных в соцсетях Гозмана в апреле 2022 года.

После начала войны России против Украины Леонид Гозман уехал за границу, но затем вернулся, объяснив, что это был "нравственный выбор". В России его объявили "иностранным агентом", завели на него и его жену уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве, а затем дважды отправили под административный арест за посты в соцсетях, написанные несколько лет назад. После этого Гозман покинул Россию. Власти РФ объявили его в розыск.