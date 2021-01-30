Великолепная четверка! Лейпцигским львятам дали имена (фото)

Лейпциг • Эти веселые ребята родились в Лейпцигском зоопарке около четырех месяцев назад - две маленькие львицы и два маленьких львенка. На этой неделе они, успев заметно подрасти, наконец-то получили свои звериные имена, выбранные из 8500 предложений, присланных в зоопарк. Кто из них - кто, со всей ответственностью сказать не беремся, но перед нами на фотографиях информационного агентства dpa - Ясира, Джума, Косси и Киян. Главное, чтобы мама - львица по кличке Кигали - все запомнила и не путала, а сами они как-нибудь разберутся.

Кигали и ее львята. Фотографии

Зоопарк в Лейпциге

Лейпцигский зоопарк (Zoo Leipzig) обычно ежегодно посещает около 1,75 миллиона человек. Он был основан в 1878 году владельцем одного из городских ресторанов как частный зверинец. Сейчас в Лейпциге реализуется двадцатилетний проект "Зоопарк будущего", предусматривающий создание здесь новых тематических ландшафтов. В частности, в 2011 году был открыт тропический павильон "Гондвана".

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