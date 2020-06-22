 Легитимность Путина после 2024 года, или Секретный ответ Кремля | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.11.2021

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Россия

Легитимность Путина после 2024 года, или Секретный ответ Кремля

В Конгрессе США рассмотрят резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года. Кремль это не пугает. Там надежно хранят секрет политического долголетия Путина, констатирует Сергей Елкин.

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    Автор: Сергей Елкин


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