Легитимность Путина после 2024 года, или Секретный ответ Кремля

В Конгрессе США рассмотрят резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года. Кремль это не пугает. Там надежно хранят секрет политического долголетия Путина, констатирует Сергей Елкин.
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США "выступают против конституционных поправок, которые благоприятствуют действующим должностным лицам или продлевают срок их полномочий", отмечается в проекте резолюции, внесенном в Конгресс США.
На думских выборах, считают опрошенные DW берлинские политологи, отрабатывались методы, гарантирующие властям нужный результат, которые будут применяться и на выборах президента в 2024 году.
Россия идет в направлении полноценной диктатуры. Новые законы пугают общество. Этот текст - не прогноз, а фантазия в виде антиутопии. Реальность в России будет не так сурова, считает Иван Преображенский.