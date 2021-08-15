Германия закрыла посольство в Афганистане

Германия закрыла свое посольство в Афганистане в связи с наступлением боевиков террористического движения "Талибан" на Кабул. Персонал диппредставительства перевезен в военный сектор Международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая. Об этом сообщил в воскресенье, 15 августа, в Twitter министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).
Мас добавил, что на вторую половину дня намечено заседание антикризисного штаба федерального правительства. Речь идет о том, чтобы "принять срочные меры для обеспечения безопасности немецкого персонала, его выезда" из страны, а также эвакуации "других лиц, подвергающихся риску, из Афганистана", указал глава германского внешнеполитического ведомства.
Как ранее отмечал журнал Der Spiegel, после первых сообщений о входе талибов в город около 20 сотрудников посольства в сопровождении офицеров федеральной полиции, охранявших персонал, были доставлены в аэропорт.
Американские дипломаты перебрасываются в воздушную гавань
Между тем официальный представитель администрации США сообщил, что американские дипломаты также перебрасываются из посольства этой страны в Кабуле в воздушную гавань. Как передало агентство AP, это делается с помощью вертолетов, которые курсируют между диппредставительством и аэропортом, где персонал будет оставаться как можно дольше - с учетом обстановки в области безопасности.
Канада также приостанавливает дипломатические операции в Кабуле, персонал возвращается домой.
И.О. главы МВД Афганистана: переход власти пройдет мирно
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал ранее говорил, что "переход власти пройдет мирным путем". Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО из Афганистана.
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Автор: Марина Барановская