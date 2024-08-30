Le Monde: Российские наемники покидают Буркина-Фасо

Бригада наемников "Медведи" была отозвана из Африки, чтобы отразить наступление ВСУ в Курской области, следует из сообщений СМИ и Telegram-каналов.

Наемники из российской "бригады специального назначения" под названием "Медведи" покидают Буркина-Фасо, пишет французская газета Le Monde в четверг, 29 августа.

Речь идет о военизированной группе численностью около ста человек, которая прибыла в столицу африканского государства Уагадугу в мае с целью обеспечивать защиту "ряду ключевых фигур, включая, вероятно, главу хунты, капитана Ибрагима Траоре", уточняется в публикации.

Le Monde указывает, что причиной отъезда российских наемников из Африки является их перевод под Курск для обороны области от наступления ВСУ, идущего с 6 августа. Журналисты указывают, что 22 августа они вышли по Telegram на связь с командиром бригады - Виктором Ермолаевым с позывным "Джедай", - и тот подтвердил информацию о выводе сил.

Французская газета отмечает, что в бригаде "Медведи" отрицают связь с Минобороны РФ. Однако есть свидетельства, что с ней контактировали некоторые руководители российского оборонного ведомства. Так, 5 апреля 2023 года Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны России, "который в настоящее время курирует все военное присутствие Кремля на африканском континенте, лично посетил лагерь "Перевальное" (расположен в аннексированном РФ Крыму. - Ред.), чтобы предложить свою поддержку", говорится в публикации.

О бригаде "Медведи"

17 августа лояльный российскому государству портал "Царьград" написал, что "81-я отдельная бригада специального назначения "Медведи" возвращается из Африки в Россию под Курск, защищать Родину".

В той же публикации говорилось, что эта бригада была сформирована в 2023 году из ветеранов армейского спецназа и что "вооружением и техникой ее снабжает Минобороны России".

Между тем 27 августа в Telegram-канале "Медведи" бригада" появилось следующее сообщение: "В связи с последними событиями бригада возвращается в Крым".