 Le Monde: в Мали прибыли российские наемники из ЧВК Вагнера | Новости из Германии о России | DW | 07.01.2022

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Россия

Le Monde: в Мали прибыли российские наемники из ЧВК Вагнера

В Мали, по данным французских СМИ, находятся 300-350 наемников из России. Речь, по всей видимости, идет о бойцах ЧВК Вагнера. Ранее малийская военная хунта отрицала сотрудничество с боевиками из РФ.

Французские солдаты в Тимбукту

Французские солдаты в Тимбукту

В Мали прибыли 300-350 российских наемников, они направились из столицы страны Бамако в город Тимбукту, расположенный в центре страны. Об этом в пятницу, 7 января, сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на неназванные французские и местные источники.

Число находящихся в Мали наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера - неофициальной военной организации, по некоторым данным, связанной с Кремлем, - с конца декабря выросло с четырех человек до нескольких сотен, говорится в сообщении Le Monde. Первый российский наемник, по информации издания, был убит в понедельник, 3 января, в результате взрыва на обочине дороги недалеко от города Мопти.

Малийская военная хунта отрицает сотрудничество с ЧВК Вагнера

Малийская военная хунта отрицает присутствиев стране наемников ЧВК Вагнера. В конце декабря ее представители заявили, что в Мали находятся только "российские инструкторы", приглашенные в страну для обучения малийской армии и усиления военного потенциала национальной обороны. Несколько западных стран, в том числе, Германия, в совместном заявлении 24 декабря осудили размещение в западноафриканской стране российских бойцов ЧВК Вагнера.

Ранее российские СМИ сообщали, что военные, пришедшие к власти в Мали в результате переворота в мае 2021 года, обратились с просьбой к ЧВК Вагнера об отправке в страну бойцов компании. Малийское временное правительство оправдывало размещение в стране иностранных военизированных формирований опасностью для страны после ухода французских военнослужащих. В последние недели Франция начала выводить войска из страны, покинув военные базы, в частности, в регионе Тимбукту.

Французская военная миссия вместе с миссией ООН Minusma должна была стабилизировать обстановку в стране после переворота и роста влияния исламистских ополчений после 2013 года. В рамках многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) в этой стране присутствуют также немецкие военные - их количество не может превышать 1100 человек. В июне служащие бундесвера пострадали в результате нападения террориста-смертника - в немецкие военные госпитали были доставлены 12 человек, трое в тяжелом состоянии.

Миссия MINUSMA, в ходе которой погибли около 260 военнослужащих, считается одной из самых опасных операций ООН и в целом включает около 15 тысяч человек.

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    Автор: Андрей Гурков


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