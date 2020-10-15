"Лазерный багги" ищет трещины и колдобины на велодорожках (фото)

Кадр и постапокалиптического триллера? Нет. Так в Германии составляют карту состояния велосипедных дорожек.
Дюссельдорф • В 2021 году на велосипедных дорожках в самой многонаселенной немецкой федеральной земле - Северном Рейне - Вестфалии (NRW) - можно будет увидеть такое вот необычное транспортное средство - багги, оборудованный видеокамерами и лазерными сенсорами. Хотя автомобилям на велосипедных дорожках - делать нечего, вызывать полицию не следует.
Это - не очередной проект Google Street View или какого-то другого аналогичного онлайн-сервиса. "Лазерный багги" ("Laser-Buggy"), как его называют в немецких СМИ, будет выполнять важное задание - собирать данные о состоянии велосипедных дорожек по заказу земельного дорожно-строительного предприятия Straßen.NRW, отвечающего в Северном Рейне - Вестфалии за транспортную инфраструктуру - автобаны, федеральные и земельные автодороги.
Именно велосипедные дорожки, проложенные вдоль этих путей сообщения, дорожки на бывших железнодорожных ветках, а также экспресс-дорожки между городами и регионами и будут сейчас обследованы. За дорожки в городах и на территории других населенных пунктов отвечают местные власти.
"Radwegschäden" - такими табличками в Германии предупреждают велосипедистах о плохом состоянии дорожки. Эта фотография сделана в Берлине
Налететь на большой скорости на такую трещину - неприятно и опасно. Здесь в бранденбургской коммуне Боркхайде до ремонта это место обозначили заметной издалека маркировкой
Мечта любого велосипедиста! Новая скоростная велотрасса, проходящая через город Мюльхайм-ан-дер-Рур. Проложена она по бывшей железнодорожной трассе и в этом месте проходит по старому железнодорожному мосту
В прошлом году "лазерный багги" уже использовался в одном из регионов этой земли, где был осуществлен пилотный проект. Ранее он также был успешно задействован в Нижней Саксонии. Этот специальный легкий автомобиль передвигается по дорожкам со скоростью от 10 до 20 километров в час.
Лазерные сканеры точно фиксируют все трещины, выбоины, неровности, возникшие, например, из-за корней деревьев под дорожным покрытием и так далее. Одновременно проводится видеосъемка дорожки и прилегающей территории. На основе этих данных затем будут составлены планы проведения ремонтно-строительных работ.
Немецкие власти разных уровней в последние годы реагируют на рост популярности велосипедов в Германии. Все чаще они используются не только для занятий спортом и туристических поездок, но в повседневной жизни вместо общественного или личного автомобильного транспорта. Для этих целей особой популярностью пользуются электрические модели.
В 2019 году в Германии было продано 1,36 миллиона таких велосипедов, что на 380 тысяч выше показателя предыдущего года. По данным Федерального статистического ведомства на конец 2019 года, в Германии насчитывалось в общей сложности около 76 миллионов велосипедов - на 9 миллионов больше, чем в 2005 году. Данные за 2020 год пока отсутствуют, но после начала пандемии коронавирусной инфекции продажи велосипедов в Германии заметно выросли.
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