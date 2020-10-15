 ″Лазерный багги″ ищет трещины и колдобины на велодорожках (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 16.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

"Лазерный багги" ищет трещины и колдобины на велодорожках (фото)

Кадр и постапокалиптического триллера? Нет. Так в Германии составляют карту состояния велосипедных дорожек.

Лазерный багги

Дюссельдорф • В 2021 году на велосипедных дорожках в самой многонаселенной немецкой федеральной земле - Северном Рейне - Вестфалии (NRW) - можно будет увидеть такое вот необычное транспортное средство - багги, оборудованный видеокамерами и лазерными сенсорами. Хотя автомобилям на велосипедных дорожках - делать нечего, вызывать полицию не следует.

Это - не очередной проект Google Street View или какого-то другого аналогичного онлайн-сервиса. "Лазерный багги" ("Laser-Buggy"), как его называют в немецких СМИ, будет выполнять важное задание - собирать данные о состоянии велосипедных дорожек по заказу земельного дорожно-строительного предприятия Straßen.NRW, отвечающего в Северном Рейне - Вестфалии за транспортную инфраструктуру - автобаны, федеральные и земельные автодороги.

Именно велосипедные дорожки, проложенные вдоль этих путей сообщения, дорожки на бывших железнодорожных ветках, а также экспресс-дорожки между городами и регионами и будут сейчас обследованы. За дорожки в городах и на территории других населенных пунктов отвечают местные власти.

Велосипедные дорожки в Германии. Фотографии

Берлин

"Radwegschäden" - такими табличками в Германии предупреждают велосипедистах о плохом состоянии дорожки. Эта фотография сделана в Берлине

Боркхайде, Бранденбург

Налететь на большой скорости на такую трещину - неприятно и опасно. Здесь в бранденбургской коммуне Боркхайде до ремонта это место обозначили заметной издалека маркировкой

Ольденбург, Нижняя Саксония

В этом месте в нижнесаксонском Ольденбур дорожка явно нуждается в ремонте

Мюльхайм-ан-дер-Рур, Северный Рейн - Вестфалия

Мечта любого велосипедиста! Новая скоростная велотрасса, проходящая через город Мюльхайм-ан-дер-Рур. Проложена она по бывшей железнодорожной трассе и в этом месте проходит по старому железнодорожному мосту

Карта состояния велосипедных дорожек

В прошлом году "лазерный багги" уже использовался в одном из регионов этой земли, где был осуществлен пилотный проект. Ранее он также был успешно задействован в Нижней Саксонии. Этот специальный легкий автомобиль передвигается по дорожкам со скоростью от 10 до 20 километров в час.

Лазерные сканеры точно фиксируют все трещины, выбоины, неровности, возникшие, например, из-за корней деревьев под дорожным покрытием и так далее. Одновременно проводится видеосъемка дорожки и прилегающей территории. На основе этих данных затем будут составлены планы проведения ремонтно-строительных работ.

Будущее - за велосипедами

Немецкие власти разных уровней в последние годы реагируют на рост популярности велосипедов в Германии. Все чаще они используются не только для занятий спортом и туристических поездок, но в повседневной жизни вместо общественного или личного автомобильного транспорта. Для этих целей особой популярностью пользуются электрические модели.

В 2019 году в Германии было продано 1,36 миллиона таких велосипедов, что на 380 тысяч выше показателя предыдущего года. По данным Федерального статистического ведомства на конец 2019 года, в Германии насчитывалось в общей сложности около 76 миллионов велосипедов - на 9 миллионов больше, чем в 2005 году. Данные за 2020 год пока отсутствуют, но после начала пандемии коронавирусной инфекции продажи велосипедов в Германии заметно выросли. 

Смотрите также: 

  • Лес в Нижней Саксонии

    По Германии - на велосипеде

    Велосипедный туризм

    Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Предлагаем вашему вниманию первую десятку самых популярных велосипедных маршрутов по итогам 2019 года.

  • Везер

    По Германии - на велосипеде

    1. Везерский маршрут

    Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

  • Дрезден

    По Германии - на велосипеде

    2. Эльбский маршрут

    Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

  • Виттен, Рурская область

    По Германии - на велосипеде

    3. Рурский маршрут

    Рурский маршрут - RuhrtalRadweg. Протяженность: 230 км. Начинается около истока реки Рур в городе Винтерберг, проходит по Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия и заканчивается в Дуйсбурге, где Рур впадает в Рейн. Достопримечательности и города: промышленные памятники - шахта "Цольферайн" в Эссене и другие; Изерлон, Дортмунд, Виттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    По Германии - на велосипеде

    4. Балтийский маршрут

    Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

  • Церковь Святого Варфоломея на Кёнигсзе

    По Германии - на велосипеде

    5. Баварский озерный маршрут

    Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

  • Майн

    По Германии - на велосипеде

    6. Майнский маршрут

    Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

  • Кохем

    По Германии - на велосипеде

    7. Мозельский маршрут

    Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

  • Пассау

    По Германии - на велосипеде

    8. Дунайский маршрут

    Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

  • Долина реки Альтмюль

    По Германии - на велосипеде

    9. Альтмюльтальский маршрут

    Альтмюльтальский маршрут - Altmühltal-Radweg. Протяженность: 266 километров. Маршрут проложен во долине реки Альтмюль - самому большому по площади природному парку Баварии. Начинается в городе Ротенбург-об-дер-Таубер и заканчивается в Регенсбурге. Достопримечательности и города: Ансбах, Маркт-Берольцхайм, монастырь Вельтенбург, Айхштетт.

  • Мерсбург

    По Германии - на велосипеде

    10. Боденский маршрут

    Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 километров. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Слишком узко! В Германии измерили ширину велосипедных дорожек

Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) измерил ширину велосипедных дорожек в десяти немецких городах. Почти каждая третья из них оказалась слишком узкой.  

Как путешествуют велотуристы в Германии: цифры и факты

В 2018 году многодневные поездки на велосипедах по Германии совершило 5,5 миллиона человек. Число однодневных туров составило почти 260 миллионов.  

Побережье сокровищ на Балтике

Путешествуя по новым маршрутам вдоль Балтики, можно, например, полюбоваться такими ренатурализованными прибрежными ландшафтами.  

Новый сервис в Германии: в последний путь - на велосипеде-катафалке

Такой необычный катафалк можно теперь увидеть на улицах немецкого города Ольденбурга. Собран он из списанных почтовых велосипедов и отвечает всем необходимым требованиям.  

Нелегальные трассы для горных велосипедов - угроза природе и здоровью

Более чем 12 миллионов жителей Германии являются владельцами горных велосипедах. Многие хотят кататься на них не только по ровным дорогам и асфальту.  

Кто так строит? В Баварии проложили очень странную велодорожку

Общая протяженность дорожек для велосипедных путешествий по Германии составляет около 40 тысяч километров. Эти новые полкилометра вызвали особый интерес и удивление.  

Самые удобные города для велосипедистов в Германии

Во время пандемии коронавирусной инфекции на немецких улицах стало намного больше велосипедистов. Где в Германии для них созданы самые лучшие условия?  

Скоростной "автобан" для немецких велосипедистов

В Гессене введен в эксплуатацию первый участок велосипедной экспресс-трассы между городами Дармштадт и Франкфурт-на-Майне.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто выиграл, а кто проиграл от пандемии коронавируса?  

Прокат велосипедов в Германии: как это работает  

На велосипеде вдоль бывшей Берлинской стены  

Также по теме

BdT Radwege Fahrrad Radfahrer Wiesbaden

Слишком узко! В Германии измерили ширину велосипедных дорожек (фото) 15.10.2020

Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) измерил ширину велосипедных дорожек в десяти немецких городах. Почти каждая третья из них оказалась слишком узкой.

BdT Kirchdorf an der Amper Radweg mit Buckelpiste

Кто так строит? В Баварии проложили очень странную велодорожку (фото) 09.07.2020

Общая протяженность дорожек для велосипедных путешествий по Германии составляет около 40 тысяч километров. Эти новые полкилометра вызвали особый интерес и удивление.

Sonnenuntergang in Oldenburg

Самые удобные города для велосипедистов в Германии (фото) 04.06.2020

Во время пандемии коронавирусной инфекции на немецких улицах стало намного больше велосипедистов. Где в Германии для них созданы самые лучшие условия?

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Вокруг света во время карантина

Каравелла Виктория входит в порт Севильи после кругосветного плавания

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW