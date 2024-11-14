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Лавров посетовал на отказы заправлять его самолет за рубежом

Жан Рофе
14 ноября 2024 г.

Иностранные компании отказываются обслуживать борт министра иностранных дел России, опасаясь вторичных санкций, заявил Сергей Лавров.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (фото из архива)
Сергей Лавров (фото из архива)Фото: Maxim Shipenkov/Pool/EPA/dpa/picture alliance

Самолет специального летного отряда "Россия", на котором совершает перелеты министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, испытывает проблемы с заправкой в других странах из-за санкций, введенных после начала войны в Украине.  Такие трудности возникли, в частности, в ЮАР и Бразилии, рассказал министр в опубликованном в четверг, 14 ноября, интервью журналистке Марине Ким для проекта "Новый мир".

По словам Лаврова, в 2023 году, когда он отправился в ЮАР представлять президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, была "целая история" с тем, чтобы улететь обратно. " Оказалось, что практически все компании, осуществляющие заправку авиационным топливом, не принадлежат ЮАР", - сообщил Лавров.

Он добавил, что аналогичная ситуация произошла во время его визита в еще одну страну БРИКС - Бразилию. "Невозможно было заправиться. Конечно, это раздражает", - пожаловался министр.

"Обида крепнет"

Сергей Лавров выразил уверенность в том, что, хотя третьи страны и боятся вторичных санкций, там "неизбежно формируется и крепнет обида за свой попранный суверенитет" из-за необходимости придерживаться ограничительных мер. "Под санкциями находится больше половины стран мира. Может быть, не под такими беспрецедентными, какие применяются против России, КНДР, Ирана и Венесуэлы. Реальная причина того, почему они сейчас так буквально остервенели, - это то, что Китай быстро и уверенно обходит Америку", - заявил глава МИД.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели санкции против целых секторов российской экономики, а Европейский Союз закрыл свое небо для российских самолетов. В отношении Лаврова приняты персональные санкции США, ЕС и Великобритании.

 

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