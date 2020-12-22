Лавров назвал сроки переговоров с США по гарантиям безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал примерные сроки начала переговоров с США по гарантиям безопасности. "США, конечно, главный наш переговорщик. И именно с США мы будем проводить основную работу переговоров, которые состоятся сразу по завершении новогодних каникул", - заявил он в интервью YouTube каналу "Соловьев LIVE" в понедельник, 27 декабря.

Министр также подчеркнул, что в переговорах будут участвовать не только дипломаты, но и высокопоставленные российские военные. "Переговоры будут вести межведомственные делегации с участием МИД, с участием военных", - указал он.

В США не готовы назвать дату

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что его страна рассчитывает начать переговоры с Россией по гарантиям безопасности в январе, но конкретизировать точную дату пока не готова. "Я не готов сообщить вам конкретную дату или место. Я знаю, что в Брюсселе и в других местах с нашей стороны ведутся дискуссии о том, каким должен быть наш подход, будь то в рамках заседания Совета Россия-НАТО или на площадке ОБСЕ, или в рамках<…> продолжающегося Диалога по стратегической стабильности", - сказал он в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о том, могут ли состояться переговоры по гарантиям безопасности в начале января.

Кроме того, как отметил Джон Салливан, "госсекретарь Блинкен сказал, что мы не собираемся вести касающиеся безопасности Украины переговоры, на которых не была бы представлена сама Украина". "Точно так же Соединенные Штаты не намерены вести дискуссии о безопасности наших союзников по НАТО без их участия", - отметил посол США в России.

Россия потребовала остановить расширение НАТО

17 декабря МИД России опубликовал на своем сайте проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Они, в частности, предполагают не только отказ от дальнейшего расширения НАТО и вступления Украины в ее состав, но и предложение не размещать дополнительные войска и вооружения за пределами стран, в которых они находились в мае 1997 года, то есть до вступления стран Восточной Европы в НАТО. Альянсу также предложено отказаться "от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии" и не развертывать ракеты средней и меньшей дальности на позициях, с которых они могут поражать территорию другой стороны.

Москва также призвала Вашингтон не размещать вооружения и военных там, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности, воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков вне своего неба и от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда могут быть поражены цели на территории другой стороны. Кроме того, США не должны развертывать ядерное оружие за пределами собственной страны, демонтировать уже развернутое оружие и ликвидировать соответствующую инфраструктуру.

Москва пугает последствиями

Российские требования вызвали скептическую реакцию на Западе. И США, и НАТО заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами. Альянс готов вести переговоры с Москвой в рамках заседания совета НАТО-Россия, которое может пройти в середине января.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин предостерег США и НАТО от отказа от предложений Москвы. В эфире телеканала "Россия-1" 26 декабря на вопрос о том, что в таком случае может предпринять Россия, он заявил: "Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты".

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