  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесГлобальные темы

Нобелевку по экономике получили ученые из США

Алексей Волошинов
14 октября 2024 г.

Нобелевскую премию по экономике 2024 года присудили за исследование о том, как формируются институции и как они влияют на благосостояние.

https://p.dw.com/p/4lkDU
Нобелевская премия по экономике (иллюстративный коллаж)

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2024 году стали ученые из США Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. О своем решении Нобелевский комитет сообщил в понедельник, 14 октября.

Награду Аджемоглу, Джонсону и Робинсону присудили за исследование о том, как формируются институции и как они влияют на благосостояние. 

Дарон Аджемоглу родился в армянской семье в Стамбуле, окончил Галатасарайский лицей, получил степень бакалавра в Йоркском университете, степень магистра и доктора в Лондонской школе экономики. Саймон Джонсон родился в британском городе Шеффилд, окончил Оксфорд, получил степень магистра в Манчестерском университете, а доктора - в Массачусетском технологическом институте (MIT). Джеймс Робинсон - британец, получивший степень бакалавра в Лондонской школе экономики и политических наук, магистра - в Уорикском университете, а доктора - в Йельском университете. В настоящее время Аджемоглу и Джонсон работают в MIT, а Робинсон - в Чикагском университете.

Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон, помимо прочего, выступили соавторами известной книги "Почему одни страны богатые, а другие бедные" (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty").

В 2023 Нобелевскую премию по экономике вручили Клаудии Голдин за исследования положения женщин на рынке труда

Нобелевская премия по экономике в 2023 году была вручена американке Клаудии Голдин за исследования положения женщин на рынке труда. Голдин собрала данные более чем за 200 лет, представив полный отчет о доходах женщин и их участии в рынке труда на протяжении этого времени, проанализировав, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровне занятости населения. Ее исследования объясняют причины сохраняющегося гендерного разрыва на рынке труда. Также Голдин показала, что доступ к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль на рынке труда, предоставив женщинам больше возможностей для построения карьеры.

Лауреаты Нобелевской премии в других дисциплинах

В 2024 году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан за "открытие микроРНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов". Премии по физике за "фундаментальные открытия и изобретения, лежащие в основе машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей" удостоились Джон Хопфилд из США и Джеффри Хинтон из Канады.

Нобелевку по химии вручили Дэвиду Бейкеру из США и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за изучение структур протеинов. Лауреатом премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган, а премию мира присудили Японскому совету организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Nihon Hidankyo.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Плавучий СПГ-терминал в Вильгельмсхафене

Экономика Германии 2023: новые индустриальные проекты

Экономика Германии 2023: новые индустриальные проекты

Галерея DW о том, какие предприятия строят сейчас в разных регионах ФРГ производители чипов, электромобилей и аккумуляторных батарей к ним, лекарств, а также импортеры СПГ.
Экономика и бизнес26 июня 2023 г.12 фото
external

Услышит ли мир призыв нобелевских лауреатов к перемирию в Украине и секторе Газа.

Услышит ли мир призыв нобелевских лауреатов к перемирию в Украине и секторе Газа.

Десятки лауреатов Нобелевской премии мира обратились с открытым письмом к международным организациям, главам мировых конфессий и политикам с призывом немедленно прекратить огонь в Украине и секторе Газа. Прислушаются ли к этим призывам те, кто принимает решения о дальнейшем ходе боевых действий – смотрите в нашем выпуске.
13 июля 2024 г.28:10 мин.
Нобелевская премия вручается с 1901 года

Важна или вредна Нобелевская премия для современных исследований?

Важна или вредна Нобелевская премия для современных исследований?

В начале "нобелевской недели" в понедельник, 7 октября, стало известно имя первого лауреата нынешнего сезона. При этом все чаще в адрес премии и тех, кто решает, кому она достанется, звучит критика. Почему?
Культура7 октября 2024 г.
Показать еще