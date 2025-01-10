Сооснователь "Экозащиты!" критикует импорт урана из РФ в ФРГ

Российский эколог и активист Владимир Сливяк, сооснователь организации "Экозащита!" и лауреат шведской премии Right Livelihood Award ("За правильный образ жизни"), которую также называют альтернативной Нобелевской премией, раскритиковал в четверг, 9 января, продолжающийся импорт урана из России в Германию. Планируемое участие российской компании "Росатом" в производстве ядерного топлива на заводе в Лингене на северо-западе Германии и растущий импорт урана из России Сливяк назвал "крайне тревожными сигналами". Свою позицию он объяснил тем, что "Росатом" является не гражданской компанией, а государственной корпорацией, которая производит ядерное оружие и "глубоко вовлечена в войну в Украине".

"Геополитическая рука Путина"

"Росатом" - это геополитическая рука Владимира Путина, который хочет получить контроль над европейскими ядерными поставками и использовать их в интересах Москвы. Это может закончиться шантажом, как было в прошлом с российским газом", - предвидит российский экоактивист, живущий в эмиграции в Германии.

Он настаивает на том, что правительство ФРГ должно предотвратить получение "Росатомом" доступа к такой чувствительной сфере, как ядерное производство: в противном случае европейская ядерная безопасность окажется под серьезной угрозой. "Более того, сотрудничество с "Росатомом" принесет Москве дополнительную прибыль, которая будет потрачена на войну в Украине", - уверен Владимир Сливяк. Он утверждает, что "Росатом" напрямую и косвенно участвует в войне Москвы против Украины. Так, например, по словам основателя "Экозащиты!", российская атомная госкорпорация сыграла ключевую роль в захвате Запорожской АЭС и, не находясь сама под санкциями ЕС, предлагала российским производителям вооружения закупать оружие в обход санкций.

За последний год объем импорта урана из России, на который, в отличие от нефти и газа, не распространяются санкции ЕС, в Германию вырос почти на 70 процентов. Он поставлялся для завода в Лингене, который производит тепловыделяющие элементы и принадлежит французской госкомпании Framatome, стремящейся вести совместные проекты с "Росатомом".