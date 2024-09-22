Латвия сообщила об истребителях РФ без транспондеров

Над Балтийским морем 20 и 21 сентября были обнаружены шесть российских истребителей без транспондеров. Латвия подняла в небо истребители Eurofighter для их сопровождения.

Шесть российских истребителей без включенных транспондеров проникли в латвийское воздушное пространство над акваторией Балтийского моря, сообщили в соцсети X в субботу, 21 сентября, военно-воздушные силы Латвии.

Согласно их сообщению, нарушения были зафиксированы 20 и 21 сентября. Российские самолеты не включили транспондеры и не предоставили плана полета, говорится в посте. Латвия подняла в воздух истребители НАТО Eurofighter, которые предупредили российских пилотов и сопроводили их до границы.

Как напоминает онлайн-издание Delfi , министерство обороны Латвии усилило наблюдение за воздушным пространством после инцидента 7 сентября, когда в Гайгалавской волости Резекненского края упал беспилотник Shahed. Эти дроны иранского производства Россия применяет в войне против Украины.

Тогда вооруженные силы Латвии следили за его приближением, "но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух самолеты НАТО, что вызвало критику со стороны общественности", указывает Delfi.