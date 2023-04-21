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Немецкий солдат с ПЗРК Stinger (фото из архива)
Немецкий солдат с ПЗРК Stinger (фото из архива)Фото: Ingo Wagner/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger

Анатолий Арни
12 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 апреля.

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На 423-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 23 апреля (время московское).

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Латвия передаст Украине последнюю партию имеющихся у нее переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, заявила на заседании контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" латвийский министр обороны Инара Мурниеце. Количество передаваемых ПЗРК и сроки их поставок не уточняются.

Кроме того, Латвия расширит программы обучения украинских военнослужащих, написала Мурниеце в микроблоге Twitter. По ее словам, в 2023 году число обученных в Латвии военных из Украины увеличится втрое по сравнению с показателем 2022 года.

Хроника событий 21 апреля 14.00 - 23.59 >>>
Хроника событий 21 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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