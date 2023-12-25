Латвия передала Украине 271 машину, конфискованную у пьяных

С февраля 2023 года Латвия передала Украине 271 автомобиль из числа конфискованных у граждан за вождение в нетрезвом виде. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщило издание Delfi со ссылкой на Службу государственных доходов Латвийской Республики.

Общая стоимость переданных Украине превысила 900 тысяч евро. Передача еще 34 машин стоимостью 160 тысяч евро находится в процессе рассмотрения, уточняет издание.

В феврале латвийский Сейм внес изменения в закон о поддержке гражданского населения Украины. Они позволили Латвии передавать в собственность украинского правительства конфискованные транспортные средства, чтобы помочь ВСУ и украинцам, пострадавшим от войны.

Конфискация авто как мера наказания за нетрезвое вождение применялась в Латвии и до этого - соответствующий закон действует в республике с ноября 2022 года. Однако за счет передач автомобилей латвийские власти хотят поддержать Украину в ее борьбе с полномасштабным российским вторжением.

Латвия призывает не прекращать поддержку Украины

В середине ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обратил внимание на наблюдаемое снижение помощи Украине со стороны стран Запада, начавшееся в том числе и на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Ринкевичс призвал страны продолжать поставлять Киеву оружие, чтобы не дать украинцам проиграть и удержать Россию от угроз другим государствам в будущем. "Важно действительно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам", - заявил он агентству Associated Press.

Ринкевичс отметил, что Россия мобилизует экономику, ресурсы и военную технику "для очень долгой войны". В Риге опасаются, что одной из дальнейших военных целей Путина может стать Латвия - особенно на фоне заявлений Путина о якобы "свинском" отношении властей республики к ее русскоязычным жителям.

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