Ласкательные имена в Германии

Немцы умеют говорить друг другу нежности. Убедитесь в этом сами!
Maus (мышка)
Произносится: "маус". В Германии мышкой зачастую нарекают друг друга как свежеиспеченные влюбленные, так и супруги со стажем. Мышкой или мышонком (Mäuschen, Mausi - "мойсхен", "маузи") немцы также очень любят называть маленьких детей.
Hase (заяц)
Произносится: "хазе". Заяц (или кролик) во многих культурах - символ плодовитости. Как правило, в Германии зайчиком (Hasi, Häschen - "хази", "хезхен") называют женщины мужчин.
Bärchen (медвежонок)
Произносится: "берхен". Понятное дело, женщину медвежонком лучше не называть. Так представительницы прекрасного пола ласково называют героев своего романа - особенно тех, кто является обладателем растительности на теле и небольшого уютного животика.
Mausebär (мышка-медведь)
Произносится: "маузе-бер". "Мышемедведь" - это чисто немецкое изобретение. Логике словообразование не поддается, поскольку не очень понятно, как можно сочетать мышь с медведем. Да и как реагировать, если вас так назвали? Но, как говорится, слова из песни не выкинешь.
Schnecke (улитка)
Произносится: "шнеке". Девушки, будьте бдительны: если парень называет вас улиточкой, это значит, что он находит вас сексуально привлекательной.
Schnucki (точного перевода нет)
Произносится: "шнуки". Слово может быть производным и от "улитки" (Schnecke), и от "ягненочка" (Schnuckelchen). Как бы то ни было, точного перевода слова "Schnucki" на русский язык нет. Но факт остается фактом: немцы ужасно радуются, когда их так называют. Можете проверить на практике!
Liebling (милая, милый/любимая, любимый)
Произносится: "либлинг". В большинстве случаев такое обращение переводится как "милая" или "милый". Хотя слово "Liebling" может быть использовано и в качестве приставки, например, "Lieblingsbuch" - "любимая книга".
Süsse, Süsser (сладкая, сладкий)
Произносится: "зюсе", "зюсер". Кем ощущает себя человек, когда его называют сладким? Немцы так называют своих любимых по поводу и без повода. Это одно из самых распространенных в Германии ласкательных обращений.
Schatz (сокровище)
Произносится: "шац". На сегодняшний день это самое распространенное в Германии ласкательное обращение. Существуют и разновидности данного имени: "Schatzi", "Schätzchen", "Schätzlein".
Perle (жемчужина)
Произносится: "перле". Распространено отнюдь не во всей Германии. Так называют своих любимых лишь жители Рурской области - одного из промышленных центров страны. Почему там отдают предпочтение такому прозвищу, никто объяснить не может.
Maus (мышка)
Произносится: "маус". В Германии мышкой зачастую нарекают друг друга как свежеиспеченные влюбленные, так и супруги со стажем. Мышкой или мышонком (Mäuschen, Mausi - "мойсхен", "маузи") немцы также очень любят называть маленьких детей.
Hase (заяц)
Произносится: "хазе". Заяц (или кролик) во многих культурах - символ плодовитости. Как правило, в Германии зайчиком (Hasi, Häschen - "хази", "хезхен") называют женщины мужчин.
Bärchen (медвежонок)
Произносится: "берхен". Понятное дело, женщину медвежонком лучше не называть. Так представительницы прекрасного пола ласково называют героев своего романа - особенно тех, кто является обладателем растительности на теле и небольшого уютного животика.
Mausebär (мышка-медведь)
Произносится: "маузе-бер". "Мышемедведь" - это чисто немецкое изобретение. Логике словообразование не поддается, поскольку не очень понятно, как можно сочетать мышь с медведем. Да и как реагировать, если вас так назвали? Но, как говорится, слова из песни не выкинешь.
Schnecke (улитка)
Произносится: "шнеке". Девушки, будьте бдительны: если парень называет вас улиточкой, это значит, что он находит вас сексуально привлекательной.
Schnucki (точного перевода нет)
Произносится: "шнуки". Слово может быть производным и от "улитки" (Schnecke), и от "ягненочка" (Schnuckelchen). Как бы то ни было, точного перевода слова "Schnucki" на русский язык нет. Но факт остается фактом: немцы ужасно радуются, когда их так называют. Можете проверить на практике!
Liebling (милая, милый/любимая, любимый)
Произносится: "либлинг". В большинстве случаев такое обращение переводится как "милая" или "милый". Хотя слово "Liebling" может быть использовано и в качестве приставки, например, "Lieblingsbuch" - "любимая книга".
Süsse, Süsser (сладкая, сладкий)
Произносится: "зюсе", "зюсер". Кем ощущает себя человек, когда его называют сладким? Немцы так называют своих любимых по поводу и без повода. Это одно из самых распространенных в Германии ласкательных обращений.
Schatz (сокровище)
Произносится: "шац". На сегодняшний день это самое распространенное в Германии ласкательное обращение. Существуют и разновидности данного имени: "Schatzi", "Schätzchen", "Schätzlein".
Perle (жемчужина)
Произносится: "перле". Распространено отнюдь не во всей Германии. Так называют своих любимых лишь жители Рурской области - одного из промышленных центров страны. Почему там отдают предпочтение такому прозвищу, никто объяснить не может.