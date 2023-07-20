Ландсхутская свадьба
Как проходил традиционный исторический фестиваль в Ландсхуте в 2023 году. Фотогалерея DW.
Ландсхутская свадьба (Landshuter Hochzeit) - традиционный фестиваль, посвященный герцогской свадьбе 1475 года в баварском Ландсхуте.
На этом снимке - участник праздника, которому доверили исполнять роль жениха - герцога Георга Богатого.
Повозка невесты Ядвиги Ягеллонки - дочери польского короля Казимира IV Ягелло.
Так называемая корона невесты, принадлежавшая герцогине Ядвиге, во время Баварской земельной выставки 2019/2020 годов.
Фестиваль продолжается четыре недели. Главное шествие собирает до 100 тысяч зрителей.
Особое внимание в Ландсхуте уделяют аутентичности - вплоть до мельчайших деталей костюмов и внешнего вида участников.
Торжества 1475 года вошли в историю как самая пышная и роскошная свадьба в Европе времен Позднего Средневековья.
Среди гостей свадьбы были многочисленные знатные духовные и светские персоны из разных частей Священно Римской империи, Польши и других частей континента.
Фестиваль 2023 года - сорок второй по счету. Сейчас они проводятся раз в четыре года. Первый состоялся в начале прошлого века.
Одним из популярных развлечений знати Средних веков и нескольких последующих эпох была соколиная охота.
Помимо главного шествия особый интерес публики привлекают конный и рыцарский турниры.
Один из поединков во время рыцарского турнира в Ландсхуте.
Многие зрители на турнире также одеты в соответствии с модой эпохи.
На время фестиваля в городе обустраивают средневековый лагерь, где воссоздают атмосферу исторического праздника.
В замке Траусниц, расположенном на холме в Ландсхуте, проходят показательные занятия по фехтованию.
Участники так называемого ночного маскарада - еще одного традиционного мероприятия фестивальной программы.
Организаторы Ландсхутской свадьбы готовят заявку на включение этого исторического праздника в список "Живого наследия" - программу ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия человечества.