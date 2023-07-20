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Максим Нелюбин
20 июля 2023 г.
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Топ-тема

Бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) в суде

Арест Игоря Стрелкова в РФ и другие события 513-го дня войны

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Другие публикации DW

Валерий Сахащик

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Карикатура: карикатурный Алексей Навальный говорит в суде И говорит: "Я помню, что у человека две ноги..." Перед ним стоит судья, у которого вместо ног - щупальцы, как у осьминога.

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