Кыргызстан сообщил о 36 жертвах конфликта с Таджикистаном

В результате боевых действий на границе с Таджикистаном, начавшихся 14 сентября, погибли 36 человек, сообщили власти Кыргызстана.

Число погибших со стороны Кыргызстана в результате боевых столкновений на границе с Таджикистаном возрослодо 36 человек, сообщило министерство здравоохранения Кыргызстана в воскресенье, 18 сентября.

"По оперативным данным, переданным из Баткенской области на 10:00, в организации здравоохранения Баткена поступают тела еще 12 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек", - говорится в сообщении ведомства. Пострадали 134 человека, из них семеро отправлены на амбулаторное лечение, добавил Минздрав.

Обострение конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана

Ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном обострилась 14 сентября, когда на трех ее участках в Баткенском районе началась перестрелка между пограничниками. Стороны несколько раз договаривались о прекращении огня, но договоренности каждый раз срывались. Ночь на 18 сентября "прошла спокойно", сообщили власти Кыргызстана.

Власти Кыргызстана обвинили Таджикистан в стягивании к границе тяжелой боевой техники и в использовании "всего имеющегося арсенала" для обстрела территории Кыргызстана в попытке захватить ее. МЧС страны сообщило об эвакуации 136 тысяч человек из зоны столкновений, в Баткенском районе был введен режим ЧС.

Между тем Таджикистан обвинил кыргызстанские силы в обстреле ряда таджикистанских приграничных населенных пунктов из "тяжелого оружия".

Конфликты на границе двух стран регулярно случаются из-за отсутствия маркировки на приблизительно 70 спорных участках. Всего по состоянию на июль 2022 года из 972 километров границы страны согласовали около 600 км.

Смотрите также: