В Германии закрыли квир-выставку
Выставка картин "Иисус любит" ("Jesus liebt") известного в Германии квир-кинорежиссера Розы фон Праунхайм (Rosa von Praunheim) открылась в Нюрнберге в здании евангелической церкви Св. Эгидия (Kulturkirche St. Egidien) в пятницу, 21 июля, и должна была продлиться до 12 августа текущего года. Однако уже 25 июля ее закрыли. Причина - критика в адрес экспозиции из-за якобы слишком "откровенных сексуальных изображений". Церковь заявила в среду, 26 июля, что закрыла выставку, но будет проводить в связи с этим разъяснительную работу.
Местный пастор Томас Цайтлер (Thomas Zeitler) уточнил, что помимо критических высказываний в социальных сетях, включая церковные каналы, в адрес церкви и общины поступали угрозы. "Основываясь на отзывах, мы считаем своим долгом в дальнейшем избежать провокаций", - цитирует пастора пресс-служба евангелической церкви. "Выставка останется закрытой для публики до тех пор, пока в ближайшие несколько дней церковный совет не даст окончательного разъяснения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте церкви Св. Эгидия в Нюрнберге.
Выставка была частью "Недели гордости"
Согласно разъяснениям церкви, выставка работ режиссера и художника Розы фон Праунхайм является частью программы "Недели гордости" (CSD) в Нюрнберге. Картины имеют отношение к религии, сексуальности, любви и смерти, а некоторые из них откровенно гомоэротические. По этой причине некоторые работы были размещены за занавесками - с пометкой, что они предназначены только для взрослых.
Выставка критически рассматривает такие темы, как насилие в церкви, женоненавистничество и враждебное отношение к квир-людям. Это, по мнению пастора церкви Томаса Цайтлера, "взгляд на существующие проблемы, который транспортирует выставка, иначе мы бы не стали ее проводить".
Исполнительный пастор церковного совета Мартин Бронс (Martin Brons) заявил, что необходимо серьезно отнестись к критике и возможным "травмам, нанесенным отдельными изображениями". В то же время, уверен Бронс, задача церкви - говорить на актуальные темы, "которые являются социально-политическими и религиозными вызовами в космополитической культурной церкви Св. Эгидия", цитирует пастора немецкое онлайн ЛГБТИ-издание queer.de. Церковь намерена оперативно сообщать о дальнейших консультациях и решениях.
Что было на картинах?
Роза фон Праунхайм, "пионер каминг-аута" в Германии, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, известен не только как провокационный режиссер и активист ЛГБТИ-движения, но и как художник, а также религиозный аналитик. На выставке представлена подборка его картин, в которых Роза фон Праунхайм обращается и к репрессивной религии, и к раскрепощенной сексуальности в свойственной ему резкой манере.
Как отмечает немецкое ЛГБТИ-издание queer.de, картины Розы фон Праунхайм, показанные в Нюрнберге, критически освещают напряженность между церковью и сексуальностью. На некоторых изображены Иисус, Мария и Папа Римский Бенедикт XVI, и именно эти картины находились за занавесками с пометками "только для взрослых". На одной из них, например, поясняет издание, Иисус благословляет однополый секс. Еще одна работа изображает сексуальную оргию с участием мужчин.
Региональная баварская газета Nürnberger Nachrichten похвалила "мужество церкви Святого Эгидия". В свою очередь пресс-секретарь евангелическо-лютеранской церкви в Нюрнберге Йоахим Баумгардт (Joachim Baumgardt) заявил журналистам, что причиной закрытия выставки стал поток резкой критики в адрес ее устроителей, при этом он предполагает, что большая часть негативных отзывов поступила от людей, которые сами не видели выставку, но узнали о ней из немецких СМИ. "Люди, которые были на выставке, не высказывались так критично", - цитирует слова пресс-секретаря газета Süddeutsche Zeitung.
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