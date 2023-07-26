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В Германии закрыли квир-выставку

Виктор Вайц
53 мин. назад

Выставка картин Розы фон Праунхайм "Иисус любит" в церкви Св. Эгидия в Нюрнберге была открыта всего пару дней. Причина закрытия - критика и угрозы в адрес организаторов.

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Роза фон Праунхайм
Роза фон Праунхайм на своей выставке "Обнаженные мужчины - обнаженные животные" в берлинской галерее "Монд", октябрь 2022 годаФото: picture alliance/dpa

Выставка картин "Иисус любит" ("Jesus liebt") известного в Германии квир-кинорежиссера Розы фон Праунхайм (Rosa von Praunheim) открылась в Нюрнберге в здании евангелической церкви Св. Эгидия (Kulturkirche St. Egidien) в пятницу, 21 июля, и должна была продлиться до 12 августа текущего года. Однако уже 25 июля ее закрыли. Причина - критика в адрес экспозиции из-за якобы слишком "откровенных сексуальных изображений". Церковь заявила в среду, 26 июля, что закрыла выставку, но будет проводить в связи с этим разъяснительную работу.

Местный пастор Томас Цайтлер (Thomas Zeitler) уточнил, что помимо критических высказываний в социальных сетях, включая церковные каналы, в адрес церкви и общины поступали угрозы. "Основываясь на отзывах, мы считаем своим долгом в дальнейшем избежать провокаций", - цитирует пастора пресс-служба евангелической церкви. "Выставка останется закрытой для публики до тех пор, пока в ближайшие несколько дней церковный совет не даст окончательного разъяснения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте церкви Св. Эгидия в Нюрнберге.

Выставка была частью "Недели гордости"

Согласно разъяснениям церкви, выставка работ режиссера и художника Розы фон Праунхайм является частью программы "Недели гордости" (CSD) в Нюрнберге. Картины имеют отношение к религии, сексуальности, любви и смерти, а некоторые из них откровенно гомоэротические. По этой причине некоторые работы были размещены за занавесками - с пометкой, что они предназначены только для взрослых.

Выставка критически рассматривает такие темы, как насилие в церкви, женоненавистничество и враждебное отношение к квир-людям. Это, по мнению пастора церкви Томаса Цайтлера, "взгляд на существующие проблемы, который транспортирует выставка, иначе мы бы не стали ее проводить".  

Публикация о выставке в немецком ЛГБТИ-издании queer.de
Публикация о закрытии выставки в немецком ЛГБТИ-издании queer.deФото: Rosa von Praunheim/queer.de

Исполнительный пастор церковного совета Мартин Бронс (Martin Brons) заявил, что необходимо серьезно отнестись к критике и возможным "травмам, нанесенным отдельными изображениями". В то же время, уверен Бронс, задача церкви - говорить на актуальные темы, "которые являются социально-политическими и религиозными вызовами в космополитической культурной церкви Св. Эгидия", цитирует пастора немецкое онлайн ЛГБТИ-издание queer.de. Церковь намерена оперативно сообщать о дальнейших консультациях и решениях.

Что было на картинах?

Роза фон Праунхайм, "пионер каминг-аута" в Германии, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, известен не только как провокационный режиссер и активист ЛГБТИ-движения, но и как художник, а также религиозный аналитик. На выставке представлена ​​подборка его картин, в которых Роза фон Праунхайм обращается и к репрессивной религии, и к раскрепощенной сексуальности в свойственной ему резкой манере.

Как отмечает немецкое ЛГБТИ-издание queer.de, картины Розы фон Праунхайм, показанные в Нюрнберге, критически освещают напряженность между церковью и сексуальностью. На некоторых изображены Иисус, Мария и Папа Римский Бенедикт XVI, и именно эти картины находились за занавесками с пометками "только для взрослых". На одной из них, например, поясняет издание, Иисус благословляет однополый секс. Еще одна работа изображает сексуальную оргию с участием мужчин.

Региональная баварская газета Nürnberger Nachrichten похвалила "мужество церкви Святого Эгидия". В свою очередь пресс-секретарь евангелическо-лютеранской церкви в Нюрнберге Йоахим Баумгардт (Joachim Baumgardt) заявил журналистам, что причиной закрытия выставки стал поток резкой критики в адрес ее устроителей, при этом он предполагает, что большая часть негативных отзывов поступила от людей, которые сами не видели выставку, но узнали о ней из немецких СМИ. "Люди, которые были на выставке, не высказывались так критично", - цитирует слова пресс-секретаря газета Süddeutsche Zeitung.

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