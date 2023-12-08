"Квартира опечатана". Массовый арест имущества уехавших в РБ

Белорусские силовики выписали уже 145 ордеров на арест имущества тех, кто проходит по "делу Координационного совета" и был вынужден уехать из страны. DW собрала истории и комментарии.

В Беларуси начали процесс по изъятию собственности публичных политиков, экспертов и активистов. В ноябре 2023-го в рамках уголовного дела против Координационного совета и других структур белорусских демсил прошел большой репрессивный "рейд" силовиков: более 130 обысков, 145 постановлений об аресте имущества. По делу проходит более 100 человек. Судя по заявлениям силовиков, это только начало. Но почему именно сейчас и чего ждать? DW поговорила с теми, кого это коснулось, и узнала мнение юриста.

"Арестовывали недвижимость - дом, квартиру"

С 28 ноября силовики в Беларуси начали приходить в квартиры и дома, где прописаны или которыми владеют представители демсил, из-за якобы "попытки захвата власти" Координационным советом (КС) в 2020 году.

Силовики считают, что КС создал за границей "пародию государственной системы". "Офис Тихановской они приравняли к администрации президента, Координационный совет - к протопарламенту, а Объединенный переходный кабинет - к правительству", - так описали в СК структуру демсил Беларуси. В деле, по данным МВД РБ, больше 100 человек. Их обвиняют по шести статьям УК РБ. Не все имена известны: их должны разместить на сайте СК, на 8 декабря обновлений не было.

Дело против КС завели в 2022 году, но активно с обысками начали приходить в 2023-м Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

"Мы знаем про более чем 40 человек из КС, к которым приходили по местам прописки или жительства, изымали технику, допрашивали родственников. Арестовывается разное имущество, обычно недвижимость - квартира, дом, комната", - рассказал DW Андрей Егоров, спикер Координационного совета.

Правозащитникам известно, что обыски прошли у руководителя НАУ Павла Латушко, экономиста Сергея Чалого, политолога Розы Турарбековой, Михаила Таубе из организации "Белорусы зарубежья", правозащитника Романа Кисляка, экс-руководителя "Молодого фронта" Артура Финькевича, историка Павла Терешковича. Большинство из них ситуацию пока никак не комментирует.

"Этот "рейд" связан с выборами"

"Делу КС" больше года, но именно сейчас силовики развернули активность. "Иначе, чем фальсификацией уголовного дела, я назвать это не могу. Всех нужно посадить, а если не получается, то имущество отобрать. К некоторым на обыск приходили по шесть человек, то есть на 130 обысков задействовали 800 человек. Масштабная операция", - говорит юрист, советник по правовым вопросам Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк.

"Это самый крупный репрессивный рейд за последнее время. Думаю, он связан с выборами в феврале 2024 года в Беларуси и с выборами в КС. Цель - мобилизовать свой электорат и запугать другую сторону", - считает Андрей Егоров.

Узнать, что именно происходит, сложно - все причастные люди в Беларуси под подпиской о неразглашении. Теоретически, если у человек стояла пустая закрытая квартира, он не сразу узнает, что она опечатана.

"Опубликовали фото взломанной двери квартиры"

В первую очередь, приходили к публичным персонам из структур демократических сил. "О том, что у меня был обыск, я узнала, когда мне написал слова поддержки один из редакторов белорусских независимых медиа. Фото из моей квартиры опубликованы на пропагандистском канале. Дверь взломана, раскурочена. И потом - опечатана", - рассказала DW пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина.

По ее словам, что-то подобное ожидалось. "Ничего нового или неожиданного. В Беларуси тысячи людей сидят, десятки тысяч проходят через пытки и аресты, люди умирают за решеткой, в Украине идет война... На этом фоне обыски и аресты квартир - не самое страшное", - считает Красулина. По ее мнению, "такие действия показывают, что режим не представляет, что делать дальше. - Репрессии не исправляют ситуацию. Других инструментов у них нет. Нет и будущего".

Узнать о том, что записано в уголовном деле и что происходит с имуществом в Минске, из-за границы бывает очень сложно Фото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance

"Не иметь ничего бывает преимуществом", - считает участница Фем Группы Координационного совета Юлия Мицкевич. Она пояснила DW, что в Беларуси к ней не приходили, потому что некуда. "У меня и у мужа ничего в Беларуси нет, и его самого там, к счастью, тоже", - сказала Юлия. По ее словам, бывало, что в РБ мужа активистки вызывали в КГБ и объясняли, что жена общается не с теми людьми.

"Что в вашем деле, даже адвокат не скажет"

От людей умышленно скрывают информацию, считает Михаил Кирилюк: "Можно нанимать адвоката в Беларуси. Но ему покажут протокол обыска и скажут: если это где-то всплывет, ты сядешь. Твой подзащитный нет, а ты - да. Адвокат подписывает расписку, что материалы дела не распространит. Вот и звонит адвокат в Варшаву или Вильнюс, говорит название статьи, - и все", - говорит юрист.

Собеседники DW сходятся в том, что это акция устрашения, но не только. "Цель и в том, что лидерам демсил станет труднее находить людей, готовых с ними работать. Тех, кого замечают, в Беларуси объявляют "экстремистом-террористом", говорят "квартиру-дачу заберем". Люди боятся. Не секрет, что мы сталкиваемся с дефицитом кадров. Даже для уехавших это другой уровень риска - переступить порог "экстремистского" офиса. Надо все продавать, желательно и родню вывезти", - считает Михаил Кирилюк.

"Ждем многосерийное шоу с судами"

Что дальше? Силовики не скрывают: имущество искали, чтобы арестовать. А во время "заочных судов" часто появляются огромные штрафы в пользу государства. В теории, арест и изъятие, а потом продажа квартиры - дело не одного месяца, говорит Михаил Кирилюк. Так было до сих пор. Например, из арестованных в 2020-2021 годах квартир и домов продана одна - квартира Тихановских.

"Вопрос, насколько они будут соблюдать свои же правила. Они же действуют по законам военного времени. Могут и за три дня все сделать, показательно. С сайта СК узнаешь, что тебя обвинили, осудили, продали квартиру за 100 рублей и ты должен еще 9 999 900", - иронизирует юрист.

"Люди понимают, что средств законной защиты у них нет, поэтому просто следят за развитием событий. Возможно, сделают многосерийное шоу к выборам - обыски, суды, решения об изъятиях имущества... Еще не дошло дело до законов о лишении гражданства, но ружье уже на стене и, думаю, выстрелит. Возможно, в этом деле", - констатирует Андрей Егоров.

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