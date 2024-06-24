Район красных фонарей в Гамбурге позеленеет

Гамбургская улица Репербан должна стать более экологичной. С целью озеленения известного центра ночной жизни в районе красных фонарей Санкт-Паули здесь теперь стоит специальный пункт приема растений, сообщило в понедельник, 24 июня, информационное агентство dpa. Любой желающий может принести сюда цветы или саженцы для проекта. Сделать это можно анонимно.

В эту створку жители Гамбурга сдают свои зеленые саженцы Фото: Marcus Brandt/picture alliance/dpa

От лаванды до смородины: жители Гамбурга сдают свои растения

По информации организаторов проекта, жители Гамбурга уже подарили району от 30 до 40 растений: смородину, мяту, вечнозеленый кустарник лавровишню лекарственную и лаванду. Есть среди "зеленых" пожертвований и комнатные растения, например - кактусы, отмечает Надин Кох (Nadine Koch), взявшая на себя маркетинг проекта. Сама идея зародилась в одной из пивных на улице Репербан.

Просто трава? Это газон с футбольного стадиона любимой команды жителей Гамбурга Фото: Marcus Brandt/picture alliance/dpa

С марта этого года люди могут приносить растения, которые им больше не нужны или в выращивании которых они испытывают трудности. Эта необычная акция помогла озеленить уже несколько десятков клумб и подоконников. В одном из цветочных горшков можно найти траву - то есть кусочек газона с футбольного поля из стадиона гамбургского клуба FC St. Pauli.