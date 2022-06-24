 Экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине: Путин зимой попытается сократить экспорт газа в Европу | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 17.07.2022

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Экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине: Путин зимой попытается сократить экспорт газа в Европу

Курт Волкер, экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине, уверен, что иметь дело с Путиным больше невозможно. В этой связи он напомнил, как президент РФ много раз лгал Западу о своих намерениях, касающихся Украины, а в реальности развязал агрессивную войну. Курт Волкер считает, что Владимир Путин будет использовать энергоносители как оружие, чтобы подорвать европейское единство.

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