Курскую область атаковали беспилотники: пять погибших

Курскую область атаковали беспилотники: пять погибших29 июня 2024 г.
В Курской области в результате атаки беспилотника есть погибшие. "Украинский коптер" врезался в жилой дом в деревне Городище Рыльского района, погибли пять человек, в том числе два маленьких ребенка, написал в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов утром в субботу, 29 июня.
"Еще два члена семьи в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - добавил он.
Минобороны РФ: Уничтожены семь беспилотников
В свою очередь министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 29 июня были перехвачены и уничтожены шесть украинских ударных дронов:,два - над территорией Тверской области, один - над Брянской областью, один - над Белгородской, а еще два - над территорией аннексированного Крыма. Через несколько часов министерство сообщило об уничтожении еще одного беспилотника над Белгородской областью.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз указал, что дрон был сбит над Суражским районом его региона. При этом пострадавших и разрушений нет, утверждает Богомаз. Власти Тверской области также заявили, что обошлось без пострадавших.
Предыдущей ночью российские ПВО сбили беспилотники над территориями шести регионов. Над Брянской областью уничтожили и перехватили 12 БПЛА, над Смоленской - девять, над Курской - два, над Воронежской и Ростовской - по одному, сообщило Минобороны РФ.