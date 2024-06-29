Курскую область атаковали беспилотники: пять погибших

В жилом доме в Рыльском районе Курской области в результате атаки беспилотника погибли пять человек, в том числе два ребенка, сообщил и.о. главы региона. Минобороны РФ заявило об уничтожении семи дронов.

В Курской области в результате атаки беспилотника есть погибшие. "Украинский коптер" врезался в жилой дом в деревне Городище Рыльского района, погибли пять человек, в том числе два маленьких ребенка, написал в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов утром в субботу, 29 июня.

"Еще два члена семьи в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - добавил он.

Минобороны РФ: Уничтожены семь беспилотников

В свою очередь министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 29 июня были перехвачены и уничтожены шесть украинских ударных дронов:,два - над территорией Тверской области, один - над Брянской областью, один - над Белгородской, а еще два - над территорией аннексированного Крыма. Через несколько часов министерство сообщило об уничтожении еще одного беспилотника над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз указал , что дрон был сбит над Суражским районом его региона. При этом пострадавших и разрушений нет, утверждает Богомаз. Власти Тверской области также заявили, что обошлось без пострадавших.

Предыдущей ночью российские ПВО сбили беспилотники над территориями шести регионов. Над Брянской областью уничтожили и перехватили 12 БПЛА, над Смоленской - девять, над Курской - два, над Воронежской и Ростовской - по одному, сообщило Минобороны РФ.