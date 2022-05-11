Курс рубля: странный рост на фоне санкций

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Вопреки санкциям против РФ, рубль с начала года показал самый сильный рост по сравнению с 30 другими валютами, сообщает Bloomberg. Но отражает ли это реальное положение дел в российской экономике?
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