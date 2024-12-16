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Экономика и бизнесГлобальные темы

Курс биткоина превысил 105 тысяч долларов

Анатолий Арни
16 декабря 2024 г.

Биткоин продолжает расти на фоне ожиданий "криптодружественной" политики от избранного президента США Дональда Трампа, считают аналитики.

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Символическое изображение биткоина
Символическое изображение биткоинаФото: Dado Ruvic/REUTERS

Курс биткоина (BTC) впервые в истории преодолел планку в 105 тысяч долларов США. Криптовалюта достигла такой отметки в ночь на понедельник, 16 декабря, сообщило агентство Reuters.

По его данным, курс криптовалюты в определенный момент равнялся 105 142 долларам за один биткоин. Данные торговой площадки Binance свидетельствуют о том, что в пиковый момент непродолжительного скачка курс биткоина составил 106 449 долларов, однако после этого он пошел вниз - по состоянию на 03.15 мск курс держался на отметке в 105 031 доллара за биткоин.

Скачок совпал по времени с началом работы фондовых рынков в Австралии и Японии, где к криптовалютам относятся довольно лояльно. Но в основном интерес к биткоину в последнее время обусловлен надеждами криптоинвесторов на будущие решения избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который ранее одобрительно высказывался о криптовалюте, отмечает Reuters.

От США при Трампе ожидают более "криптодружественной" политики, чем требования о регулировании этого рынка, которые поддерживала администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена. Если подобные надежды оправдаются, это может серьезно укрепить позиции биткоина и схожих с ним валют как признанного средства оплаты и инвестиций.

Биткоин растет на фоне назначений Трампа

5 декабря курс биткоина преодолел историческую отметку в 100 тысяч долларов. Это совпало по времени с сообщениями о том, что избранный президент США намерен назначить сторонника криптовалюты Пола Аткинса главой Комиссии по ценным бумагам и биржам.

До этого Трамп предложил на должность министра финансов США в своей новой администрации инвестора Скотта Бессента. Он также известен как сторонник криптовалют. Кроме того, Трамп прочит должность в своей администрации американскому бизнесмену Илону Маску - он не просто поддерживает использование криптовалют, но и не раз оказывал влияние на их рынок в прошлом.

Будущий глава Белого дома еще в ходе предвыборной кампании заявлял, что намерен ослабить регулирование криптовалют и сделать США мировым центром для "крипты и биткоина". Вероятно, это возымело эффект на криптоинвесторов - в день выборов президента США в начале ноября один биткоин стоил менее 70 000 долларов, но с тех пор продолжает расти.

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