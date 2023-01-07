Тысячи курдов вышли на акцию в память об убийствах в Париже

Участники акции в Париже почтили память курдских активисток, убитых в 2013 году, и жертв атаки в районе курдского культурного центра, случившейся в столице Франции в декабре 2022 года.

Тысячи курдов в субботу, 7 января, утроили мирное шествие на северо-востоке Парижа в память о произошедшем десять лет назад во французской столице убийстве трех курдских активисток, которое остается нераскрытым. Кроме того, участники акции вспоминали жертв декабрьской атаки в районе курдского культурного центра в Париже.

Как сообщает агентство AP, к проживающим во Франции курдам на шествии присоединились курды из Германии, Нидерландов, Швейцарии и Бельгии. Их доставили в Париж на автобусах с полицейским эскортом.

9 января 2013 года в Париже были убиты курдские активистки Сакине Джансыз, Фидан Доган и Лейла Сайлемез. Кансиз являлась соучредительницей Курдской рабочей партии (КРП), признанной,в частности, в Турции, США и ЕС террористической группировкой. Курские активисты полагают, что к убийствам этих женщин была причастна Турция. Предполагаемый нападавший - гражданин Турции - скончался в заключении, прежде чем дело дошло до суда. Между тем турецкие официальные лица высказывают предположение, что убийства могли быть связаны со внутренней враждой в среде курдов.

Сообщается, что, кроме курдов, в шествии 7 января принимали участие французские политические активисты левого крыла, а также некоторые этнические турки, проживающие в Париже.

Атака в районе курдского культурного центра в Париже

23 декабря вблизи курдского культурного центра Centre Culturel De Kurde Paris Ahmet Kaya в Париже 69-летний мужчина застрелил трех человек и ранил по меньшей мере еще троих.

По словам одного из очевидцев, нападавший выбирал своими целями именно курдов. Злоумышленник был задержан. Газета Le Parisien пишет, что в 2021 году он с саблей в руках напал на лагерь для мигрантов, ранив нескольких человек, за что был приговорен к лишению свободы. После освобождения в середине декабря он находился под наблюдением правоохранительных органов.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, мужчина "явно хотел напасть на иностранцев". Однако его точный мотив неизвестен, указал тогда политик.

В Курдском демократическом совете во Франции заявили, что в случае с атакой в районе курдского культурного центра в Париже речь шла о "политических убийствах".

Смотрите также: